Il sindaco di Rosarno revoca gli incarichi ai consiglieri Brilli e Brosio

– L’Amministrazione Comunale di Rosarno comunica

che, con decreto sindacale emesso in data odierna, il Sindaco ha disposto

la revoca degli incarichi in materia di toponomastica al consigliere

comunale ing. Michele Brilli e dell’incarico in materia di cultura, scienza e

del progetto “Rosarno Capitale Italiana della Cultura” all’ingegnere

Antonino Brosio, consigliere di maggioranza.

La decisione è maturata alla luce dei recenti avvenimenti politici emersi

nell’ultima seduta del Consiglio Comunale del 17 marzo, in particolare in

relazione alla posizione assunta dai due consiglieri durante la votazione

per l’approvazione del bilancio di previsione 2025-2027. Il loro voto

contrario ha segnato una frattura con il rapporto di stretta fiducia

necessario per l’espletamento degli incarichi conferiti, nonostante gli stessi

consiglieri abbiano dichiarato verbalmente di far ancora parte della

maggioranza.

Questa scelta è stata pienamente condivisa dall’intero gruppo di

maggioranza Obiettivo Rosarno, che sostiene con compattezza l’azione

amministrativa. Inoltre, le deleghe e le relative competenze revocate

restano attualmente trattenute in seno al Sindaco, Dott. Pasquale Cutrì.

L’Amministrazione Comunale prosegue con determinazione il proprio

percorso amministrativo, nel rispetto degli impegni assunti con la

cittadinanza e con l’obiettivo di garantire stabilità e continuità all’azione di

governo.