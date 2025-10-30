Il sindaco di Polistena, “vicinanza e commozione per la scomparsa dei due archeologi di Taurianova scomparsi”
Ott 30, 2025 - redazione
Si terranno domani a Taurianova le esequie funebri de due giovani archeologi calabresi Giovanni Speranza e Francesca Pizzi, scomparsi prematuramente in un incidente stradale nei pressi di Piacenza.
I due giovani archeologi nonostante vivessero al Nord, più volte hanno collaborato a progetti di ricerca sul territorio con la Soprintendenza per i beni culturali ed archeologici, indagando a fondo sulle radici antiche della nostra storia e identità.
L’Amministrazione Comunale ricorda, in particolare, l’impegno profuso da entrambi, a titolo scientifico e gratuito, nel ritrovamento del PITHOS risalente a 3500 anni fa sul territorio di Polistena.
La dedizione, la passione, la professionalità di Francesca e Giovanni non andranno perduti, rimarranno vivi come esempio verso tutti coloro che amano la cultura, l’arte e ogni altra branca del sapere materiale e immateriale e lavorano ogni giorno per la loro valorizzazione nella società.
Rinnovando la vicinanza al dipendente comunale Filippo Speranza e ai familiari tutti colpiti dal dolore, si porgono le più sentite condoglianze.
IL SINDACO
Dott. Michele Tripodi