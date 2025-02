Il Sindaco di Palmi Giuseppe Ranuccio ha partecipato all’iniziativa “SOS Calabria, dentro l’emergenza sanitaria” a Polistena

Il Sindaco di Palmi Giuseppe Ranuccio ha partecipato all’iniziativa “SOS Calabria, dentro l’emergenza sanitaria”, tenutasi all’Ospedale di Polistena. Ranuccio, a margine della manifestazione, ha dichiarato: “Anche se le dichiarazioni rese ieri dal Collega Sindaco di Polistena, purtroppo, non mi stupiscono, faccio il tifo per una posizione unitaria dei primi cittadini della Piana. Mantenendo sempre la linea che porto avanti da anni, continuo a battermi allo stesso modo per il potenziamento del “Santa Maria degli Ungheresi” di Polistena, esattamente con l’identica determinazione che mi porta a lavorare ogni giorno sull’Ospedale della Piana da costruirsi a Palmi. Non possiamo prestare il fianco a chi ci vuole ancora una volta schiavi del campanilismo ma dobbiamo combattere insieme per la tutela della salute in tutta la Piana. L’Ospedale della Piana, un potenziato Ospedale di Polistena ed il rafforzamento della medicina territoriale, sono strumenti indispensabili dei quali le nostre comunità hanno estremo ed urgente bisogno