Il senatore Irto in visita alla cooperativa Valle del Marro, “solidarietà e impegno del Pd per la tutela di questo presidio di legalità e sviluppo sociale”

Con diversi esponenti del Pd, il senatore Nicola Irto, segretario dei dem calabresi, ha visitato a Polistena uno dei terreni confiscati gestiti dalla cooperativa sociale Valle del Marro e di recente colpito da atti intimidatori. La delegazione è stata accolta da don Pino De Masi di Libera e dai dipendenti della cooperativa. Accompagnato dal segretario del Pd della provincia di Reggio Calabria, Peppe Panetta, da dirigenti, segretari di circolo e iscritti al Partito democratico, Irto ha incontrato i lavoratori della cooperativa Valle del Marro per esprimere loro solidarietà, vicinanza e l’impegno fisso del Pd Calabria nei confronti questo presidio di legalità e sviluppo sociale che da oltre vent’anni opera nel territorio. Peraltro, il parlamentare ha già presentato con il Gruppo Pd del Senato un’interrogazione al ministro dell’Interno per chiedere tutele e protezione rafforzata per la cooperativa, vittima di continui incendi e danneggiamenti. Anche durante la visita a Polistena, il Pd Calabria ha manifestato “ferma condanna verso gli atti criminosi”. “Colpire Valle del Marro significa colpire la Calabria migliore, quella che sceglie Stato, diritti e riscatto”, ha dichiarato Irto, il quale ha ribadito l'”assoluto e costante sostegno del partito”.