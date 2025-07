Il salvataggio. Soccorsi nella notte tre turisti tedeschi bloccati nell’area di Polsi

E’ stato approvato in Consiglio comunale, nella seduta del 28 luglio, l’assestamento generale di bilancio e la salvaguardia degli equilibri per l’esercizio 2025. Un atto importante, che consente all’Amministrazione di rafforzare settori strategici per lo sviluppo della città di Palmi. Dichiara l’Assessore al bilancio Salvatore Celi: “L’assestamento approvato in Consiglio non è un freddo documento […]