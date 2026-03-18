Il salvataggio miracoloso nel Reggino. Un’auto si ribalta in un torrente, due persone restato intrappolate, provvidenziale intervento dei carabinieri che salvano la vita ai malcapitati

Un intervento tempestivo e risolutivo ha scongiurato possibili conseguenze drammatiche a Reggio Calabria, in località Cataforio, dove un’autovettura, nel tentativo di attraversare il torrente, è uscita di strada ribaltandosi e rimanendo parzialmente sommersa con due persone a bordo.

L’allarme, lanciato da alcuni presenti, ha consentito l’immediato intervento dei Carabinieri della locale Stazione, giunti sul posto in pochi minuti e trovatisi di fronte a uno scenario particolarmente critico: il veicolo capovolto al centro del corso d’acqua, con gli occupanti impossibilitati a uscire autonomamente.

Determinante la prontezza operativa dei militari che, sfruttando un mezzo pesante presente in zona, sono riusciti a raggiungere l’auto in mezzo alle acque. Con mezzi di fortuna e grande sangue freddo, utilizzando una corda, hanno quindi estratto uno ad uno i due passeggeri dall’abitacolo, traendoli in salvo.

L’episodio evidenzia, ancora una volta, il ruolo fondamentale delle Stazioni Carabinieri sul territorio, presidio di prossimità e primo punto di riferimento per la sicurezza dei cittadini, capace di garantire interventi tempestivi ed efficaci anche nelle situazioni di maggiore emergenza.