Il salvataggio in Calabria. Incendio in un’abitazione dove si trovavano due persone disabili, salvate dai Vigili del fuoco. FOTO

Alle ore 14 circa di oggi, 16 marzo, i Vigili del Fuoco del Comando di Vibo Valentia sono intervenuti in via Ruggero il Normanno per un incendio sviluppatosi al piano terra di un’abitazione a due piani fuori terra.

All’interno dell’abitazione si trovavano due persone, di cui una con disabilità, che sono state prontamente messe in salvo dal personale dei Vigili del Fuoco intervenuto.

L’incendio, le cui cause sono in corso di accertamento, ha interessato parte del fabbricato adibito a cucina e soggiorno.

Attualmente l’incendio è sotto controllo e sono in corso le operazioni di smassamento e minuto spegnimento.

Sul posto è intervenuta la prima squadra della sede centrale, con il supporto di un’autobotte e il coordinamento del funzionario di servizio.