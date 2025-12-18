Il Rotary Club Gioia Tauro accende il Natale dei bambini ricoverati con l’iniziativa : ” Una stella per te”

Un piccolo gesto può diventare una grande luce. È questo il cuore del progetto “Una Stella per Te”, promosso dal Rotary Club Gioia Tauro, un laboratorio creativo natalizio che ha visto il prezioso coinvolgimento delle classi IV e V delle scuole elementari di Gioia Tauro.

Hanno partecipato al progetto gli alunni degli istituti Paolo VI, Don Milani, Montale (plessi Gagliano e San Filippo Neri), Stella Maris e Collodi, che con entusiasmo e sensibilità hanno aderito all’iniziativa, trasformando la creatività in un autentico gesto di solidarietà.

L’iniziativa nasce con l’obiettivo di educare i più piccoli al valore del dono e della condivisione. I bambini, guidati dai docenti e con il supporto del Rotary, hanno realizzato una stella natalizia decorata, accompagnata da un biglietto di auguri, destinata ai piccoli pazienti del Reparto di Pediatria dell’Ospedale di Polistena.

Il progetto ha rappresentato anche un significativo momento educativo, unendo manualità, fantasia ed educazione civica, e offrendo ai bambini l’opportunità di sperimentare concretamente il significato del prendersi cura degli altri. Ogni stella è diventata così un segno tangibile di vicinanza e speranza, capace di portare conforto e sorrisi a chi vive un momento di fragilità.

Le stelle, realizzate grazie all’impegno delle classi IV e V degli istituti coinvolti, sono state raccolte dalle scuole e consegnate dal Rotary Club Gioia Tauro al Reparto di Pediatria dell’Ospedale di Polistena, in un clima di profonda partecipazione e sensibilità.

A margine dell’iniziativa, il Presidente del Rotary Club Gioia Tauro ha voluto esprimere un sentito ringraziamento:

«Desidero rivolgere un grazie speciale ai bambini, veri protagonisti di questo progetto, agli insegnanti che con dedizione li hanno accompagnati in questo percorso educativo e al Dirigente Scolastico, che accoglie sempre con grande disponibilità e sensibilità le iniziative del Rotary Club. Insieme dimostriamo che educare alla solidarietà significa costruire una comunità più attenta, inclusiva e umana».

«I bambini che donano ai bambini: un ponte di gentilezza che illumina il Natale» è il messaggio che accompagna l’iniziativa, espressione autentica dei valori rotariani e dell’impegno costante del Club a favore della comunità e delle nuove generazioni.