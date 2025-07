Il ricordo della dottoressa Vaticano, primo Medico-Nefrologo di Varapodio

di Pino Pardo, paziente trapiantato di rene

QUANDO COMMEMORIAMO QUALCUNO LO STIAMO MANTENENDO CONTINUAMENTE IN VITA.

A dieci anni dalla Sua dipartita (24. 07. 2015 – 24. 07. 2025) ricordo con tristezza

laDott.ssa Teresa Vaticano, Medico-Nefrologo dalle pregiate doti umane; l’ho vista curare, con amore e dolcezza, tanti ammalati di reni; a contatto con persone fragili con la malattia che sconvolge la vita e il calvario-dialisi, per 4 ore immobile a letto, per tre sedute dialitiche a settimana e, per chi non riceve in dono il rene, per tutta la vita. Lei ha saputo donare se stessa per alleviare le sofferenzedi persone scoraggiate e, recuperate, ridonate a vita, infondendo fiduciasull’incerto futuro; pazienti da Lei guidati – con garbo, gesti d’affetto e discrezione – a prendere controllo del dolore e trasformarlo in qualcosa di positivo. Oggi onoriamo la memoria della Dottoressa Teresa: rimane viva la gratitudine ed il ricordo diLei .

É sepolta nel cimitero di Varapodio, la Sua tomba è meta di assidue visite per omaggiarLa.

Nel passato, da giovane insegnante, l’ho avuta diligente studentessa nella Scuola Media Statale di Varapodio. L’ho rivista – era già Medico-Nefrologo – agli inizi della mia malattia renale, e ho avuto da Lei stimolo a sperare… così mi è stata vicino fino al mio trapianto.

La Dott.ssa Vaticano è non solo nella mia memoria, ma anche in quella della Comunità: ora un momento celebrativo per ricordare la meravigliosa, straordinaria Persona che è stata.

Il mio pensiero va alla Sua Famiglia, agli Amici e a tutti coloro che l’hanno conosciuta e apprezzata per l’umanità, l’efficienza, la professionalità e avuto il pregio d’incrociare il cammino della Grande Donna. I varapodiesi devono essere orgogliosi di Lei !

Nella targa con l’immagine a Suo grato ricordo – affissa nel Reparto di Nefrologia dell’Ospedale di Palmi – tra l’altro, si legge: «Ho combattuto la buona battaglia, sono arrivato fino al termine della mia corsa e ho conservato la fede. Ora mi aspetta il premio della vittoria:

il Signore, che è giusto giudice, mi consegnerà la corona di uomo giusto.» (2 Timoteo 4:7-8).