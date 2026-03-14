Il regolamento che parla molto, promette poco e garantisce nulla: le 7 trappole delle clausole di salvaguardia che rischiano di lasciare l’agricoltura europea senza difesa

L’Unione europea ha pubblicato il regolamento che disciplina le clausole di salvaguardia previste dall’accordo commerciale con il Mercosur. Nelle dichiarazioni ufficiali, questo strumento viene presentato come una protezione per l’agricoltura europea. Leggendo il testo riga per riga emerge invece un quadro ben diverso. Le salvaguardie sono costruite su criteri restrittivi, procedure complesse e strumenti limitati. Intervengono solo in condizioni specifiche, spesso quando il danno è già avvenuto, e non garantiscono alcuna protezione certa agli agricoltori. Analizzando il regolamento si possono individuare sette trappole normative che ne riducono drasticamente l’efficacia fino a svuotarne il senso mostrando la reale portata: depotenziare le iniziative contrarie e le critiche per costruire consenso e provare a disinnescare la forte opposizione all’Accordo.

La prima trappola: il danno deve essere già grave

Articolo 3, paragrafo 1

«Una misura di salvaguardia può essere adottata solo se un prodotto originario di un paese interessato sia importato nell’Unione in quantità talmente elevate e a condizioni tali da arrecare, o minacciare di arrecare, un grave pregiudizio all’industria dell’Unione.»

Le salvaguardie intervengono solo quando il danno è già visibile e dimostrabile. Non sono strumenti preventivi: non proteggono le aziende quando cominciano a manifestarsi i primi segnali di pressione sui prezzi o saturazione del mercato. Il rischio è che le imprese siano già in difficoltà quando le misure entrano in vigore.

La seconda trappola: il danno viene valutato su scala europea

Articolo 2, punto 4

«L’insieme dei produttori dell’Unione del prodotto simile o direttamente concorrente, oppure i produttori dell’Unione la cui produzione complessiva rappresenti normalmente più del 50% della produzione totale dell’Unione.»

La valutazione del danno avviene a livello europeo, non nazionale o territoriale. Crisi localizzate in uno Stato membro, anche gravi, potrebbero non essere sufficienti per attivare le salvaguardie. Le aziende italiane, francesi o spagnole potrebbero quindi trovarsi senza alcuna protezione, anche se stanno subendo perdite reali e immediate.

La terza trappola: le soglie di monitoraggio non attivano automaticamente le tutele

Articolo 4, paragrafo 1

«La Commissione monitora costantemente e proattivamente il mercato dell’Unione dei prodotti sensibili.»

Tuttavia, il superamento di determinate soglie di importazione o di riduzione dei prezzi non obbliga ad aprire un’inchiesta: attiva solo la possibilità di avviare una valutazione. La decisione finale resta discrezionale, affidata alla Commissione europea.

La quarta trappola: l’onere della prova è pesante, pluriennale e a carico degli agricoltori

Articolo 5, paragrafo 2

«La richiesta deve contenere informazioni dettagliate sull’andamento delle importazioni, livello dei prezzi, quota di mercato, produzione, vendite, occupazione e redditività del settore negli ultimi tre anni.»

Chi subisce già il danno deve quindi dimostrare con dati pluriennali la gravità della propria crisi, mentre la decisione finale resta completamente discrezionale della Commissione europea. Questo comporta uno sforzo enorme e spesso inutile, lasciando le aziende esposte e senza difesa.

La quinta trappola: le misure possibili sono limitate

Articolo 3, paragrafo 2

«Una misura di salvaguardia può assumere una delle forme seguenti: a) la sospensione di un’ulteriore riduzione dell’aliquota del dazio doganale; b) un aumento dell’aliquota del dazio doganale fino a un livello che non superi l’aliquota NPF o l’aliquota di base.»

Non sono previsti blocchi delle importazioni, quote rigide o strumenti territoriali specifici. L’intervento consiste in modifiche temporanee dei dazi, troppo limitate rispetto alla gravità dei possibili danni.

La sesta trappola: tempi incompatibili con i mercati agricoli

Le procedure richiedono mesi tra apertura dell’inchiesta, raccolta dati, valutazioni economiche e decisione finale della Commissione europea. Nei mercati agricoli, però, le crisi si sviluppano molto più rapidamente: prezzi che crollano, saturazione del mercato da importazioni a basso costo, aziende già fragili che rischiano il fallimento in poche settimane. In pratica, quando la salvaguardia entra in vigore, le aziende più piccole possono essere già morte. Il regolamento sembra dare per scontato che la morte di piccole imprese agricole sia un danno collaterale accettabile, sacrificabile a vantaggio di altri interessi economici.

La settima trappola: nessuna compensazione economica automatica

Il regolamento non prevede alcuna protezione economica immediata. Non esiste un fondo dedicato agli agricoltori colpiti, un meccanismo automatico di indennizzo o una dotazione finanziaria collegata all’attivazione delle salvaguardie. Gli agricoltori che subiscono danni devono ricorrere a strumenti generici come la riserva di crisi della PAC o ad aiuti di Stato negoziati dopo l’insorgere del problema.

Il nodo strutturale

Il regolamento interviene solo quando è già dimostrato un danno commerciale. Non affronta la concorrenza tra sistemi agricoli regolamentati in modo diverso, che riguarda costi del lavoro, standard ambientali e uso di pesticidi, norme sulla deforestazione e costi di produzione complessivi.

Conclusione

Il sistema di salvaguardia UE–Mercosur presenta limiti strutturali evidenti: le misure possono essere attivate solo quando il danno è già grave, richiedono procedure complesse, offrono strumenti limitati e non prevedono compensazioni economiche automatiche. Il regolamento è pensato per gestire eventuali crisi commerciali, non per prevenire la chiusura delle aziende agricole già in difficoltà. Le imprese con un piede nella fossa rischiano di essere lasciate sole. La morte di queste aziende sembra considerata un danno collaterale, sacrificabile per proteggere altri interessi economici. Per il mondo agricolo europeo, questo significa che, quando le aziende chiudono, le competenze si perdono, le filiere si indeboliscono e i territori agricoli si spopolano. Le clausole di salvaguardia arrivano troppo tardi. Il danno resta, e la ricostruzione diventa sempre più difficile.