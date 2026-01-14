Il Questore di Cosenza in visita al Comando Provinciale dei Carabinieri

Nell’ambito delle visite di cortesia conseguenti al suo insediamento, il Questore di Cosenza, Dott. Antonio Borelli, ieri si è recato presso il Comando Provinciale dei Carabinieri, accompagnato dal Vicario, Dott. Ferruccio Martucci.

Ricevuto dal Comandante Provinciale, Colonnello Andrea Mommo, e da tutti gli Ufficiali Comandanti dei reparti operanti nel territorio della Provincia, il Questore ha inteso porgere il suo saluto ai rappresentanti dell’Arma dei Carabinieri, peraltro complimentandosi per l’esito delle progressioni investigative che in serata hanno portato al fermo di una persona.

Durante l’incontro, svoltosi in un clima di cordialità, sono state affrontate tematiche di comune interesse, rimarcando la solidarietà e lo stretto rapporto di collaborazione esistente tra Arma dei Carabinieri e Polizia di Stato, nella consapevolezza di dover garantire sempre un fronte comune per rispondere alle esigenze delle comunità affidateci, sotto il profilo dell’ordine e della sicurezza, soprattutto in termini di prevenzione e controllo del territorio.