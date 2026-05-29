Il progetto ViviAmo Cinquefrondi presenta il laboratorio teatrale “Harold Pinter”

Il progetto ViviAmo Cinquefrondi, è lieto di presentare il laboratorio teatrale “Harold Pinter”, un nuovo percorso artistico e formativo curato da Marco Falcomatà e Alberto Conia.

L’iniziativa nasce con l’obiettivo di offrire alla comunità uno spazio dedicato alla ricerca teatrale, all’espressione personale e alla crescita culturale attraverso il linguaggio intenso e contemporaneo del celebre drammaturgo britannico Harold Pinter. I suoi silenzi, le pause cariche di significato e l’introspezione psicologica saranno il punto di partenza di un’esperienza laboratoriale che vuole essere anche il primo passo di un progetto culturale più ampio che sarà presentato prossimamente.

Il laboratorio è rivolto a ragazzi dai 16 anni in su e ad adulti e si svolgerà presso il Centro Polifunzionale di Cinquefrondi. Il percorso prevede 32 ore complessive di formazione, articolate in quattro incontri settimanali, durante i quali i partecipanti avranno la possibilità di confrontarsi con tecniche teatrali, esercizi scenici e momenti di approfondimento dedicati alla drammaturgia contemporanea.

Si tratta di un’opportunità importante non solo per chi ha già avuto esperienze nel mondo del teatro, ma anche per chi desidera avvicinarsi per la prima volta a questo linguaggio artistico, vivendo un’esperienza di condivisione, creatività e formazione personale.

I posti disponibili sono limitati.

Per informazioni e iscrizioni è possibile recarsi presso l’ufficio di ViviAmo Cinquefrondi, all’interno della Mediateca Comunale, oppure contattarli telefonicamente.

Si invita tutta la cittadinanza a partecipare e a sostenere questa nuova proposta culturale, che rappresenta un ulteriore passo verso la valorizzazione delle attività artistiche e culturali del territorio.