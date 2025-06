IL PROF. SERGIO ZAPPONE ELETTO SEGRETARIO CITTADINO DEL PD DEL CIRCOLO DI CITTANOVA

Si è svolta con successo l’assemblea congressuale Cittadina del Circolo PD “Francesco Vinci” di Cittanova.

Con una partecipazione ampia e un dibattito ricco e partecipato, gli iscritti al circolo hanno eletto il segretario cittadino del partito e il nuovo direttivo e hanno votato per il candidato segretario e i componenti dell’assemblea provinciale, segnando un importante momento di partecipazione democratica e responsabilità collettiva della vita del partito.

Per il Congresso Cittadino è stato eletto con l’unanimità dei voti il Prof. Sergio Zappone, docente presso il Polo Liceale “Michele Guerrisi”, come nuovo Segretario Cittadino.

Per il Congresso Provinciale, l’assemblea degli iscritti di Cittanova ha votato all’unanimità per il candidato Giuseppe Panetta quale nuovo Segretario della Federazione Provinciale.

A entrambi rivolgiamo come Circolo PD i nostri migliori auguri di buon lavoro, con l’auspicio che sapranno guidare con competenza, passione e visione il percorso politico a livello cittadino e provinciale.

Cittanova, 29.06.2025