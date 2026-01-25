Il Presidente Roberto Occhiuto in visita a Caulonia dopo il “ciclone Harry”: istituzioni uniteper la ripartenza
Gen 25, 2026 - redazione
Questa mattina il Presidente della Regione Calabria Roberto Occhiuto ha fatto tappa a Caulonia per
constatare personalmente i gravi danni provocati dal “ciclone Harry”, prima di proseguire verso
Siderno e Melito per l’incontro con il Ministro per la Protezione Civile Nello Musumeci.
La visita è stata resa possibile grazie al forte impegno del Presidente del Consiglio Regionale della
Calabria, Salvatore Cirillo, che ha coordinato e promosso la presenza del Presidente Occhiuto e dei
parlamentari sul territorio, ritenendo fondamentale una valutazione diretta dei danni e un segnale
istituzionale immediato alla comunità colpita. La sua iniziativa ha permesso di attivare rapidamente
l’intera filiera istituzionale, garantendo attenzione e sostegno concreti a Caulonia e alla Locride e a
tutto il territorio devastato dal maltempo.
Al sopralluogo hanno partecipato, oltre al Presidente Occhiuto e al Presidente Cirillo, gli onorevoli
Francesco Cannizzaro e Giovanni Arruzzolo, l’assessore regionale Eulalia Micheli, i volontari della
Protezione Civile, i consiglieri comunali e i rappresentanti dell’Amministrazione.
La delegazione ha effettuato un sopralluogo sul lungomare, verificando lo stato dei luoghi e
confrontandosi sulle misure urgenti da adottare. Le istituzioni regionali hanno confermato il loro
impegno a sostenere Caulonia e l’intera Locride, anche in vista della deliberazione del Consiglio dei
Ministri sullo stato di calamità.
«La visita del Presidente Occhiuto – afferma il Sindaco Francesco Cagliuso – è un segnale importante
per la nostra comunità, e desidero sottolineare con gratitudine il ruolo determinante del Presidente
del Consiglio Regionale Salvatore Cirillo, che ha voluto e organizzato questa presenza istituzionale.
In un momento così difficile, la sua attenzione e la sua capacità di mobilitare l’intera filiera
istituzionale rappresentano un gesto concreto di vicinanza al territorio».
Il Sindaco ha inoltre ringraziato i parlamentari e l’assessore regionale presenti, e ha rivolto un
pensiero speciale ai volontari della Protezione Civile: «Sono stati tra i primi a intervenire e continuano
a lavorare senza sosta. La loro dedizione è un esempio per tutti noi».
Il Comune di Caulonia conferma la massima disponibilità a collaborare con tutte le istituzioni
coinvolte per affrontare l’emergenza e programmare gli interventi necessari alla ricostruzione.
«Siamo certi – conclude il Sindaco Cagliuso – che lavorando insieme, con serietà e responsabilità,
riusciremo a superare questa situazione drammatica e a restituire alla nostra comunità un lungomare
sicuro e vivibile».