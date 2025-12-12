Il Presepe della chiesa Matrice di San Giorgio Morgeto: un capolavoro di tradizione e creatività

Anche quest’anno, il presepe della chiesa Matrice di San Giorgio Morgeto accoglie visitatori e fedeli con scenografie sempre più raffinate e dettagli originali, capaci di emozionare grandi e piccini. La novità di questa edizione è la ricostruzione della piazza principale del borgo, un simbolo potente che ricorda come Dio scelga di essere presente nella vita quotidiana, nei luoghi che abitiamo ogni giorno, ma soprattutto nel cuore dell’uomo, dove nasce il desiderio di riconoscerlo e cercarlo.

Le nuove scenografie nascono dall’idea di don Antonio Sorrentino, parroco del borgo aspromontano, che segue ogni anno con passione l’intero processo di realizzazione del presepe. Al suo fianco, un gruppo di artisti e collaboratori (Raffa Luciano, Angelo, Salvatore e Giuseppe, Guerrisi Giuseppe, Fazari Vincenzo, Avenoso Domenico, Zito Domenico, De Maria Michele e la Ditta Milone Autotrasporti) che ha messo a disposizione talento, dedizione e grande impegno, trasformando la visione in un’opera capace di emozionare e affascinare i visitatori.

Anche quest’anno emerge la mano dell’artista napoletano Vincenzo Di Maso, la cui competenza e sensibilità artistica hanno reso alcune scenografie particolarmente suggestive e ricche di dettagli, contribuendo a fare del presepe un vero capolavoro di bellezza e devozione.

Il presepe della Chiesa Matrice di San Giorgio Morgeto si conferma così non solo come un appuntamento tradizionale, ma come un’opera unica, capace di emozionare e illuminare il cammino comunitario della parrocchia.