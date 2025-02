Il Prefetto di Vibo Valentia in visita dai Carabinieri

Questa mattina (Ieri NdR), il Prefetto Anna Aurora Colosimo si è recata presso la sede Comando Provinciale dei Carabinieri di Vibo Valentia ove ha incontrato il personale in servizio.

Ad accoglierla il Comandante Provinciale, Col. Luca Toti, insieme a una rappresentanza composta dai militari della sede, delle Compagnie di Tropea e Serra San Bruno, nonché da quelli in forza ai reparti speciali insistenti sul capoluogo.

L’incontro, dopo i saluti di rito, è entrato subito nel vivo con la proiezione di un briefing in cui il Col. TOTI ha “presentato” il Comando Provinciale, evidenziando ciò che ne caratterizza l’articolazione e il funzionamento, con particolare accenno alle sinergie con i reparti speciali.

Successivamente, è stato fatto un punto sulla situazione dell’ordine e della sicurezza della Provincia, sui fenomeni di maggiore interesse e sulle strategie per il loro contrasto, con particolare focus su quelle finalizzate a prevenire le infiltrazioni mafiose negli appalti pubblici.

In ultimo, sono stati analizzati alcuni aspetti relativi ai 32 presidi occupati dall’Arma nella Provincia, per la cui manutenzione e miglioramento la Prefettura gioca un ruolo fondamentale. Al riguardo, si è convenuto sull’importanza simbolica dell’assegnazione alle forze di polizia dei beni confiscati alle mafie.

L’incontro si è poi concluso con l’intervento del Prefetto, la quale, nel congratularsi con i rappresentanti intervenuti per i risultati conseguiti, ha rinnovato la vicinanza e il sostegno della Prefettura alle donne e agli uomini dell’Arma in servizio nel vibonese, auspicando il massimo impegno affinché si rinsaldi la fiducia della comunità verso le istituzioni.