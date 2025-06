Il Ponte Vecchio, un’opera da completare: il Sindaco Falcomatà sotto la lente di ingrandimento

DI CLEMENTE CORVO

*Appello dei cittadini: completare il tratto di strada SP34 per risolvere il traffico a Gioia Tauro*

Sono ormai tantissime le richieste quotidiane che ci stanno arrivando al nostro giornale per richiedere di sensibilizzare il sindaco della città metropolitana, avvocato Giuseppe Falcomatà, a completare il tratto di strada SP34 che collega il Ponte Vecchio e la città di Gioia Tauro. Ciò darebbe una svolta definitiva al traffico quotidiano che assilla la SP1 di Gioia Tauro.

Bisogna evidenziare che nei mesi scorsi la città metropolitana nel tratto di strada relativo alla SP32 che collega San Martino al Ponte Vecchio ha fatto un lavoro veramente eccezionale, riqualificando e asfaltando i circa nove chilometri di strada, effettuando lavori di manutenzione straordinaria con adeguamento normativo e miglioramento delle condizioni di sicurezza dell’intero tratto.

Tuttavia, il grande lavoro fatto dalla città metropolitana non può essere considerato completo senza la sistemazione dei circa tre chilometri e mezzo che rimangono che sono relativi alla SP34, tragitto che collega il Ponte Vecchio alla città di Gioia Tauro. Questo tratto di strada è fondamentale per la riduzione del traffico quotidiano sulla SP1 e potrebbe avere un impatto significativo sulla qualità della vita per i circa 150.000 abitanti della Piana di Gioia Tauro.

Il tratto di strada che rimane per completare l’opera comprende anche un tratto di strada che gravita sul comune di Gioia Tauro. Precisiamo che tale tratto di strada negli anni scorsi era stato messo in sicurezza, riqualificato e asfaltato dall’allora amministrazione Alessio. Basterebbe ben poco alla città metropolitana per completare un lavoro lasciato incompleto e che potrebbe essere veramente il fiore all’occhiello per il decongestionamento del traffico sulla SP1.

Tale tratto di strada permetterebbe di raggiungere sia le località di mare, sia i centri commerciali, sia lo svincolo autostradale in maniera molto più semplice e senza intasarsi nel traffico quotidiano. Siamo certi che questo appello che viene dalla popolazione dei paesi preaspromontani della Piana di Gioia Tauro sia preso nella giusta considerazione dal sindaco della città metropolitana, avvocato Giuseppe Falcomatà, e che prima della scadenza del suo mandato possa portare a conclusione definitivamente l’opera.

Nella circostanza, ci viene da ricordare l’allora sindaco di Reggio Calabria, Italo Falcomatà, nonché padre dell’attuale sindaco della città metropolitana, che grazie al suo impegno ha lasciato ai posteri il chilometro più bello d’Italia. Certamente non chiediamo a lui con il completamento di questo tratto di strada che si possa realizzare dei chilometri più belli d’Italia, ma certamente lascerà ai posteri la risoluzione di un problema relativo al traffico che non è stato risolto mai da nessun’altra amministrazione e che visto il lavoro eseguito nei mesi scorsi lo può certamente portare a conclusione.