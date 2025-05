Il “Piria” di Rosarno in rete con l’Istituto Italiano di Criminologia 

Una giornata intensa e stimolante ha visto protagonisti gli studenti del Liceo “R. Piria” di Rosarno in rete con l’unico Istituto Italiano di Criminologia. L’incontro ha avuto l’obiettivo di guidare i giovani nel mondo degli studi post-diploma, con un focus particolare sulle discipline criminologiche, giuridiche e psicologiche.

Durante la giornata, i professori Michelangelo Di Stefano, docente di intelligence e il dott Gianmariao Fortunato, cultore della materia di Sociologia dei processi culturali, rappresentanti dell’Istituto diretto dal Magnifico Rettore Saverio Fortunato, hanno illustrato le diverse opportunità offerte dal percorso universitario in criminologia, mettendo in luce sia gli aspetti teorici della disciplina che le prospettive professionali future.

Gli studenti hanno partecipato con grande interesse, ponendo domande pertinenti e dimostrando una forte curiosità verso una realtà sempre più attuale come quella della sicurezza, della devianza e della giustizia.

La Preside ,Mariarosaria Russo , ha ringraziato per la sua autorevole presenza il Prof. Michelangelo Di Stefano,già funzionario della DIA,Consulente della Commissione Parlamentare Antimafia della XVIII Legislatura,esperto di Scienze criminologiche applicate alle investigazioni, all’intelligence e al contrasto al terrorismo.

“È fondamentale offrire ai nostri ragazzi occasioni concrete per orientarli verso percorsi di altissimo livello culturale,giuridico ed internazionale,coordinati da eccellenti professionalità,tra gli altri anche David Ermini,già vicepresidente del Consiglio Superiore della Magistratura.

“Questa collaborazione con l’Istituto di Criminologia, l’unico in Italia, rappresenta un’opportunità di valenza formativa senza precedenti: i nostri studenti non solo hanno avuto modo di conoscere un ambito affascinante come la criminologia, ma anche di confrontarsi con professionisti in grado di trasmettere passione e competenza. Siamo grati per questa esperienza e auspichiamo che si possa rinnovare anche in futuro.”

L’evento ha messo in evidenza l’importanza dell’orientamento come strumento essenziale per sostenere i giovani nel delicato passaggio verso il mondo universitario e professionale. La sinergia tra scuola ed enti formativi esterni, come nel caso dell’Istituto universitario, si conferma una strategia vincente per costruire un futuro consapevole e orientato.

Al termine dell’incontro, gli studenti hanno ricevuto materiale informativo sui corsi offerti dall’Istituto, oltre alla possibilità di iscriversi a seminari e workshop tematici. Una vera e propria finestra aperta su un mondo che, per molti di loro, “nativi digitali tra sociolinguismi,devianze e diritto”,potrebbe presto diventare realtà.