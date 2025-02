Il Piria di Rosarno celebra il ventennale ETwinning presso il Consiglio regionale

Un anniversario indimenticabile ha illuminato la Sala Federica Monteleone del Consiglio Regionale della Calabria:

vent’anni di eTwinning, vent’anni di scuole connesse, giovani uniti, sogni intrecciati.

L’evento, dal respiro internazionale, ha celebrato due decenni di collaborazione tra istituti scolastici di tutta Europa,

sottolineando l’importanza dell’educazione come strumento di unione e crescita comune. Una community che ha visto

stringersi mani, fondersi idee e studenti scoprire che l’Europa non è solo una mappa, ma un battito comune.

Alla cerimonia hanno preso parte ospiti di rilievo provenienti da diversi paesi: il Prof. Håkon Liltved Hyrve dell’Università

di Oslo (Norvegia), la Prof.ssa Odeta Gluoksnyte dell’University of Applied Sciences di Marijampole (Lituania), la

Prof.ssa Martina Koščak della Srednja strukovna škola (Croazia), il Preside Kenan Çelik dell’Ozel Adalya Fen Lisesi

(Turchia) e il Preside Serdar dell’Öcalan Su Eğitim Kurumları (Turchia).

L’incontro è stato inaugurato dai saluti istituzionali della Prof.ssa Mariarosaria Russo, Dirigente Scolastico, e del Prof.

Michele Oliva, Project Manager Erasmus+, che hanno dato il via a una giornata intensa e carica di emozioni. Hanno

inoltre offerto il loro contributo il Sindaco di Rosarno, Dott. Pasquale Cutrì, il Prof. Paolo Russo dell’Università

Mediterranea di Reggio Calabria, l’Ambasciatrice Erasmus+ Clara Beaz e gli On.li Giovanni Muraca e Domenico

Giannetta.

eTwinning è più di una semplice community educativa: è un ponte tra popoli, un inno all’educazione senza barriere, una

visione di un’Europa che si sceglie ogni giorno. In un mondo che alza muri, eTwinning costruisce ponti. In un tempo che

divide, ci ricorda che insieme siamo più forti. In un’Europa che cambia, ci insegna che l’unità è il futuro.

La Prof.ssa Mariarosaria Russo, Dirigente Scolastico, ha dichiarato “eTwinning ha rappresentato un’opportunità

straordinaria per le nostre scuole. Grazie a questa community, i nostri studenti hanno potuto sperimentare

un’educazione senza confini, imparando che il confronto e la collaborazione sono strumenti di crescita personale e

collettiva.”

Il Prof. Michele Oliva, Project Manager Erasmus+, ha aggiunto “Vent’anni di eTwinning dimostrano quanto sia

fondamentale investire in un’educazione che unisce e valorizza le differenze. Questa community è una testimonianza

concreta di come la scuola possa essere il fulcro di un’Europa più inclusiva e solidale.”

Con un caloroso ringraziamento a eTwinning per questi vent’anni di scoperta, crescita e connessione, la celebrazione si è

chiusa con la promessa di continuare a costruire un’Europa sempre più unita, libera e consapevole dell’importanza della

conoscenza condivisa