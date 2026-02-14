Il Piano Mattei visto dal campo: la voce del dr. Germano Ventura

Il Piano Mattei rappresenta una delle iniziative più ambiziose della politica estera italiana verso il continente africano. Voluto dal Governo guidato da Giorgia Meloni, il piano mira a costruire un partenariato paritario tra Italia e Africa nei settori strategici dell’energia, delle infrastrutture, della formazione e dello sviluppo industriale.

Ma cosa significa tutto questo per chi, come il dr. Germano Ventura, Amministratore di I-Trade Log società specializzata in logistica e spedizioni internazionali, vive quotidianamente le dinamiche operative tra Europa e Africa?

Una prospettiva dal terreno

Per il dr. Ventura, che per lavoro viaggia frequentemente tra diversi Paesi africani, il Piano Mattei è un progetto necessario — ma ancora incompleto nella sua capacità di incidere realmente sulle criticità strutturali.

“Le potenzialità sono enormi, ma la distanza tra visione politica e operatività sul campo è ancora significativa.”

Lavorando a stretto contatto con aziende, autorità locali e comunità territoriali, Ventura osserva quotidianamente:

Carenze infrastrutturali nei porti e nelle reti logistiche interne

Difficoltà nell’accesso stabile all’energia

Sistemi burocratici complessi e frammentati

Mancanza di formazione tecnica specializzata

Questi fattori rallentano lo sviluppo economico e limitano la creazione di opportunità locali.

Il nodo cruciale: sviluppo contro traffico di esseri umani

Uno degli aspetti più delicati è quello migratorio. Secondo Ventura, senza un’accelerazione concreta sul piano dello sviluppo economico locale, il rischio è che il Piano Mattei rimanga una cornice strategica senza effetti tangibili sulla riduzione dei flussi irregolari.

L’assenza di opportunità lavorative strutturate alimenta infatti la “linfa di approvvigionamento” dei trafficanti di esseri umani.

Dove mancano:

lavoro stabile

formazione professionale

accesso al credito

prospettive per i giovani

si crea terreno fertile per reti criminali che sfruttano vulnerabilità economiche e sociali.

Logistica e infrastrutture: il vero moltiplicatore

Dal punto di vista di un International Logistic Manager, lo sviluppo non può prescindere da:

Corridoi logistici efficienti Digitalizzazione delle dogane Investimenti portuali Catene di fornitura trasparenti e tracciabili

La logistica è il moltiplicatore silenzioso dello sviluppo: senza infrastrutture funzionali, anche i migliori progetti energetici o agricoli rischiano di non generare valore diffuso.

Ventura sottolinea come molte realtà imprenditoriali africane abbiano competenze, visione e determinazione. Ciò che spesso manca è un ecosistema integrato che consenta alle imprese locali di crescere senza dipendere esclusivamente da capitali esterni.

Creare opportunità per restare

Il punto centrale, secondo Ventura, non è “bloccare le partenze”, ma creare condizioni perché le persone possano scegliere di restare.

Questo significa:

Investire nella trasformazione locale delle materie prime

Favorire joint venture equilibrate

Rafforzare la formazione tecnica e manageriale

Sostenere l’imprenditoria giovanile

Garantire accesso a servizi essenziali (acqua, energia, sanità)

Solo così il Piano Mattei può diventare uno strumento reale di stabilizzazione sociale ed economica.

Ancora tanto da fare

Il giudizio del dr. Germano Ventura è pragmatico: il Piano Mattei è una base importante, ma necessita di:

maggiore coordinamento operativo

tempi di attuazione più rapidi

monitoraggio trasparente dei risultati

coinvolgimento diretto delle comunità locali

Chi lavora quotidianamente tra Africa ed Europa vede tanto potenziale, ma anche la necessità di un’azione più incisiva e strutturata.

Conclusione

Il Piano Mattei non può essere soltanto una strategia geopolitica: deve trasformarsi in un progetto concreto di crescita condivisa.

Dal punto di vista di chi opera sul campo, come il dr. Germano Ventura, la priorità è chiara:

rafforzare lo sviluppo per ridurre la vulnerabilità, creare opportunità per garantire dignità, costruire infrastrutture per generare autonomia.

Perché solo offrendo prospettive reali nei territori d’origine si può spezzare davvero il circuito economico che alimenta il traffico di esseri umani e restituire alle comunità la possibilità di scegliere il proprio futuro.