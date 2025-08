Il Pd tuona contro l’amministrazione Occhiuto, Irto, “Il tempo delle bugie è finito”

“Finora Occhiuto ha costruito una colossale operazione di marketing. Ha detto di essere il presidente del fare, ma i numeri lo smentiscono in maniera impietosa”. Così, il Pd Calabria, guidato dal senatore Nicola Irto, contrasta ancora una volta la narrazione del presidente della Regione Calabria. “Siamo di fronte – denunciano i dem – al più grande bluff amministrativo degli ultimi decenni. Il Pnrr è in fortissimo ritardo, la spesa dei fondi europei è al palo, i progetti principali rimangono impantanati e la digitalizzazione delle cartelle cliniche è ancora lontana. Intere aree della regione, poi, rischiano l’infrazione europea per i ritardi sulla depurazione. La Calabria sta brillando per inefficienza”. “Il presidente della Regione ha perfino l’improntitudine di vantarsi della gestione sanitaria, mentre la Calabria – prosegue la nota dei dem – resta in fondo a tutte le classifiche sui Lea e il piano per la sanità digitale è rimasto lettera morta. Non è tutto, perché le politiche sociali sono state avviate con enorme ritardo, a conferma di una giunta che vive di spot e su Marte”. “È inoltre emblematico lo scandalo della Film Commission, ridotta – accusa il Pd – a bancomat del governo regionale, con nomine oscure, consulenze affidate senza la dovuta trasparenza e progettualità inesistente”. “Bisogna voltare pagina. Alle prossime elezioni regionali serve una scossa democratica, un rifiuto totale di questa deriva di potere e propaganda. Noi lavoriamo per costruire l’alternativa, basata sulla trasparenza, sull’efficienza e sulla giustizia sociale. Basta illusioni. Il tempo delle bugie – conclude Irto – è finito”.