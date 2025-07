Il Partito Democratico della Piana esprime piena solidarietà per i furti alla centrale elettrica a biomassa di Taurianova

La Calabria è una regione che sorprende per la varietà e l’intensità dei suoi paesaggi, affacciata su due mari e solcata da rilievi montuosi che conservano un fascino antico. Chi sceglie questa destinazione per una vacanza estiva o per un breve soggiorno fuori stagione, trova un territorio ancora autentico, lontano dai circuiti turistici più affollati. […]