Il Partito Democratico della Calabria augura al presidente Occhiuto e a tutto il Consiglio regionale un buon lavoro, nell’interesse della Calabria e dei suoi cittadini

Il responso delle urne ci consegna un quadro chiaro, ma al tempo stesso denso di riflessioni. L’astensione, ancora una volta altissima, rappresenta un segnale serio di disagio e di distanza tra cittadini e politica, un fenomeno ormai strutturale che deve interrogare profondamente tutte le forze democratiche.

Nonostante ciò, in un contesto difficile e con una campagna elettorale giunta all’improvviso, il centrosinistra ha saputo condurre una battaglia coraggiosa e di contenuti, grazie all’impegno di una coalizione coesa e di un candidato capace come il professor Pasquale Tridico. A lui va il nostro sincero ringraziamento per la passione, la generosità e la serietà con cui ha interpretato questa sfida, rappresentando al meglio i valori progressisti in una competizione breve e complessa.

Il Partito Democratico, generosamente, si è presentato con due liste -Pd e Democratici e Progressisti- e si attesta complessivamente intorno al 20%, in aumento rispetto alle precedenti regionali.

Sappiamo che questo risultato, pur incoraggiante, non basta, ma è da qui che bisogna ripartire, lavorando per rafforzare l’unità del centrosinistra e per radicare sempre di più la nostra presenza nei territori.