Il panorama letterario si arricchisce di una nuova voce con la pubblicazione della raccolta di poesie “Guardami con nuovi occhi” di Antonio Di Bianco

Nel pomeriggio del 12 marzo 2025, a Rende, i Carabinieri della Aliquota Radiomobile hanno tratto in arresto – per violazione in materia di “codice rosso” – un operaio di 27 anni, residente ad Acri e già noto alle Forze dell’Ordine per plurimi precedenti penali, attualmente indagato per atti persecutori nei confronti di una donna trentenne […]