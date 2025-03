Il panorama letterario si arricchisce di una nuova voce, Antonio Di Bianco originario di Gioia Tauro con la pubblicazione della raccolta di poesie “Guardami con nuovi occhi”

Di Clemente Corvo

Il panorama letterario si arricchisce di una nuova voce con la pubblicazione della raccolta di poesie “Guardami con nuovi occhi”, opera del trentunenne Antonio Di Bianco, psicologo clinico e master in risorse umane originario di Gioia Tauro. L’opera si configura come un’intensa esplorazione del mondo interiore, dove l’amicizia, l’amore e la speranza si intrecciano con la malinconia e la solitudine. L’autore, attingendo alla propria esperienza personale, inclusa la dolorosa esperienza del bullismo, offre al lettore una prospettiva inedita per superare le avversità. Attraverso una scrittura evocativa, Di Bianco invita a riscoprire la bellezza e la complessità delle emozioni umane, spesso oscurate da pregiudizi e stereotipi. Il suo messaggio è un invito a guardare oltre le apparenze, a cogliere la ricchezza dell’animo umano in tutte le sue sfaccettature. Il libro sarà presentato nelle città di Torino e Pescara nel mese di maggio, offrendo al pubblico l’opportunità di conoscere da vicino l’autore e la sua poetica.