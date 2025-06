Il Nursind denuncia le “gravi Criticità Ambientali e Igienico-Sanitarie Uoc Pneumologia Gom”

Con la presente, e facendo seguito alla nostra nota già inviata al Commissario Straordinario del G.O.M. B.M.M. in data 18.06.2025 (protocollo n. 0021270 del Grande Ospedale Metropolitano “Bianchi – Melacrino – Morelli”), di cui si allega copia, NURSIND Reggio Calabria si trova costretta a richiedere il Vostro urgente intervento per le gravi e persistenti criticità ambientali e igienico-sanitarie che affliggono i locali attualmente assegnati alla U.O.C. di Pneumologia presso il Presidio Riuniti del G.O.M. B.M.M. nonché notiziare la cittadinanza, per il tramite degli organi di stampa, sulle sue disastrose condizioni.

Tali problematiche, mettono seriamente a repentaglio la sicurezza e la salute sia degli assistiti che degli operatori sanitari, inficiando la qualità dell’assistenza e esponendo il personale a rischi lavoro-correlati inaccettabili.

Di seguito si elencano, le gravi anomalie riscontrate:

Assenza di un numero adeguato di servizi igienici: Non è presente un bagno per ogni stanza (non è garantito nemmeno il rapporto minimo di 1 un bagno ogni 4 ricoverati). Questa carenza non solo ha ovvie conseguenze igieniche, ma espone anche i pazienti, molti dei quali affetti da patologie infettive facilmente trasmissibili , a rischio di caduta a causa dei lunghi percorsi che sono costretti a compiere.

, a rischio di caduta a causa dei lunghi percorsi che sono costretti a compiere. Pavimentazione inadeguata: I pavimenti presentano mattoncini rotti o divelti e sono sconnessi, creando ulteriori pericoli per la mobilità dei pazienti e del personale.

Mancanza di area ristoro per il personale: È assente un punto ristoro/tisaneria che consenta ai lavoratori di potersi adeguatamente alimentare e idratare durante i turni. L’unico frigorifero disponibile per le bevande fresche è allocato in un deposito, rendendolo di fatto inutilizzabile per la pausa.

Spogliatoi insalubri e pericolosi: Gli spogliatoi presentano assenza di climatizzazione, e sono privi di bagni e lavabi, rendendoli ambienti inadeguati e pericolosi.

Stanze di degenza non idonee: Le stanze non sono adeguatamente attrezzate per ospitare pazienti che necessitano di ventilazione e assistenza sub-intensiva (ad esempio, non sono presenti sistemi di filtraggio centralizzato dell’aria), compromettendo la qualità e la sicurezza delle cure.

Assenza di servizi igienici dedicati al personale: Non è disponibile un bagno dedicato esclusivamente ai lavoratori, disgiunto da quelli utilizzati dall’utenza, in violazione delle normative igienico-sanitarie e di sicurezza sul lavoro.

Nonostante la nostra segnalazione all’Amministrazione e la richiesta di interventi repentini per il ripristino delle condizioni igienico-sanitarie e di sicurezza minime, o, in alternativa, il trasferimento della Pneumologia presso locali più idonei, non si è mosso nemmeno un dito.

La sordità dell’Amministrazione e la persistenza di tali condizioni critiche, ci impone di agire a tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori e dei pazienti.

Per le ragioni esposte, chiediamo un urgente e risolutivo intervento da parte delle Vostre Spett.li Organizzazioni, affinché vengano esperiti i dovuti sopralluoghi, verifiche e accertamenti, al fine di imporre all’Azienda gli interventi necessari per la messa in sicurezza e l’adeguamento dei locali, o la loro immediata ricollocazione in strutture idonee.

Rimettendoci alla Vostra autorevole valutazione, restiamo a completa disposizione per fornire ogni ulteriore chiarimento utile alle indagini.

Rimaniamo in attesa di un vostro celere riscontro.

Distinti saluti.