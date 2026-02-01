Il Nuovo Sindacato Carabinieri si rafforza in Calabria: eletti i vertici di Cosenza e della Segreteria Regionale

Rinnovo delle cariche per la provincia di Cosenza e l’intera regione Calabria del Nuovo Sindacato Carabinieri.

A Corigliano-Rossano, si è tenuta la giornata congressuale di NSC che ha decretato l’elezione di Antonio Noè in qualità di segretario generale provinciale di Cosenza e, contestualmente, di segretario generale regionale della Calabria.

Nell’ambito degli stessi lavori, Rocco Paternoster è stato eletto segretario provinciale aggiunto vicario di Cosenza.

Il congresso è stato moderato e guidato dai segretari nazionali Giovanni Sessa e Irene Carpanese, che hanno dato ufficialmente il via al percorso di ricostruzione e potenziamento delle strutture sindacali nel territorio calabrese.

L’evento ha registrato una massiccia affluenza: non solo da parte degli iscritti “storici”, ma anche di molti carabinieri non ancora tesserati che hanno voluto avvicinarsi alla realtà di NSC per comprenderne i valori e le tutele.

“La giornata congressuale del 30 gennaio 2026 – dichiarano i vertici nazionali – segna una tappa fondamentale per NSC in Calabria: abbiamo trovato un terreno fertile, fatto di professionisti seri che hanno voglia di partecipazione attiva e trasparente”.

“Abbiamo individuato in Antonio Noè – aggiungono – un pilastro nella professionalità e nell’etica, con tanto entusiasmo e tenacia nel fare del bene al prossimo e alla collettività, e in Rocco Paternoster un fidato supporto di lunga data sul territorio, punto di riferimento e di ascolto verso i colleghi”.

“Assumo il doppio incarico di segretario generale e provinciale – afferma Antonio Noè – con profonda gratitudine e un forte senso di responsabilità: la Calabria è una terra complessa, dove l’Arma dei Carabinieri rappresenta un presidio di legalità imprescindibile, ma chi indossa la divisa deve sapere di non essere solo”.

“Il mio obiettivo – spiega – è rendere NSC un punto di riferimento solido per ogni collega, lavorando con ambizione per la tutela dei diritti e il miglioramento delle condizioni lavorative sul territorio: saremo la voce di chi ha bisogno di ascolto e supporto”.

“C’è grande entusiasmo per questa nuova avventura – dice Rocco Paternoster – e il mio impegno sarà affiancare la Segreteria con dedizione, puntando sulla crescita della nostra sezione e sulla vicinanza umana e professionale ai colleghi”.

“Vogliamo costruire – dichiara il segretario provinciale aggiunto vicario di Cosenza – un sindacato che sia una vera famiglia, capace di intervenire con competenza ovunque ci sia una criticità da risolvere”.