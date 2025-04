Il Nuovo Ordine Mondiale, la Guerra dei Dazi e l’Agricoltura Calabrese: L’Europa si gioca tutto mentre la Meloni vola negli USA

di Claudio Maria Ciacci

In un mondo sempre più dominato da logiche globaliste, il cosiddetto Nuovo Ordine Mondiale si impone come minaccia concreta all’autonomia economica e culturale delle nazioni sovrane. Gli Stati Uniti e la Cina si contendono il dominio attraverso una crescente guerra dei dazi, mentre l’Europa, senza una linea chiara e coesa, rischia di restare schiacciata tra i due colossi. In questo scenario geopolitico incandescente, la premier Giorgia Meloni è attesa domani a Washington per un delicato incontro con l’amministrazione americana. Ma la vera domanda è: a chi giova questo viaggio?

L’Italia, e in particolare il Meridione, subiscono da anni le conseguenze di scelte economiche dettate da Bruxelles e imposte da logiche che nulla hanno a che fare con l’interesse nazionale. L’agricoltura calabrese, simbolo della nostra identità rurale e della nostra tradizione produttiva, sta pagando il prezzo più alto.

Le politiche europee imposte dall’alto – fatte di vincoli ambientali ideologici, regolamenti soffocanti e accordi commerciali scellerati – stanno devastando i piccoli produttori agricoli. Mentre si parla di “transizione verde”, nelle campagne calabresi i campi restano incolti, i giovani fuggono e le eccellenze locali vengono sostituite da prodotti esteri, spesso di qualità inferiore.

La guerra dei dazi tra USA e Cina coinvolge sempre più indirettamente anche i mercati agricoli europei. L’Italia, anziché proteggere il proprio comparto agroalimentare, si piega alle esigenze altrui. I dazi americani su alcuni prodotti europei, combinati con la concorrenza sleale proveniente da Paesi extra-UE, mettono fuori mercato il bergamotto, l’olio calabrese, i fichi e tanti altri simboli della nostra terra.

Il viaggio della Meloni negli Stati Uniti potrebbe essere un’opportunità, ma solo se rappresentasse un’occasione per riaffermare la sovranità italiana e pretendere rispetto per le nostre eccellenze. Tuttavia, il timore è che anche questa volta si torni a casa con tante promesse e pochi risultati, mentre le multinazionali continuano a dettare legge.

L’Italia ha bisogno di tornare a difendere i suoi interessi, a partire dai suoi agricoltori. Serve un blocco compatto contro le follie globaliste, un’Europa dei popoli e non delle élite, e una politica estera che guardi prima all’interesse nazionale e poi al resto. La Calabria non può essere la vittima sacrificale di un ordine mondiale che la ignora.