Il Milan saluta Theo Hernandez, triennale con l’Al-Hilal

MILANO (ITALPRESS) – Il Milan ha ufficializzato la cessione di Theo Hernandez. L’esterno sinistro francese si trasferisce in Arabia Saudita alla corte di Simone Inzaghi, allenatore dell’Al-Hilal, formazione reduce da un ottimo Mondiale per club con l’ex tecnico dell’Inter alla guida. In una nota la società rossonera ha comunicato “di aver ceduto, a titolo definitivo, il diritto alle prestazioni sportive del calciatore Theo Bernard François Hernàndez all’Al-Hilal SC. Il club ringrazia Theo per i sei anni vissuti insieme e gli augura le migliori soddisfazioni personali e professionali”.

Il Milan saluta il 27enne francese anche sui social, dedicandogli un video che ne ripercorre la carriera in rossonero: “Sei anni indimenticabili, momenti magici, ricordi infiniti. Grazie, Theo!”.



Anche il club arabo ha ufficializzato l’arrivo di Theo Hernanez dal Milan, informando che il presidente del cda, Fahad Bin Saad Bin Nafel, ha completato “l’acquisto del nazionale francese. Il contratto ha una durata di tre anni, fino alla fine della stagione 2027/28. La cerimonia della firma si è svolta giovedì sera presso il Four Seasons George V Hotel di Parigi.

IL SALUTO DI THEO HERNANDEZ

“Dopo sei anni in questo club, è arrivato il momento di dire addio”. Inizia con queste parole il lungo post che Theo Hernandez dedica al Milan, postando foto e video che ne ripercorrono la carriera in rossonero. “Sono arrivato al Milan nel 2019 con sogni, voglia e l’entusiasmo di indossare una maglia ricca di storia – scrive sui social -. Oggi me ne vado dopo aver vissuto momenti indimenticabili, come la vittoria della Serie A e della Supercoppa Italiana, e soprattutto dopo aver condiviso lo spogliatoio con persone straordinarie. Grazie di cuore ai miei compagni, a ogni allenatore che ha creduto in me, e in particolare a Paolo Maldini, per la sua vicinanza, visione e leadership. E grazie alla tifoseria rossonera, che è sempre stata presente, nei momenti belli e in quelli difficili. Sentire il vostro sostegno è stato un privilegio che non dimenticherò mai e che porterò per sempre nel cuore”.

Hernàndez, 27 anni, si unisce all’Al-Hilal come uno dei giocatori più importanti d’Europa, avendo giocato in diversi club, soprattutto il Milan, con cui ha vinto lo scudetto nel 2022 e la Supercoppa italiana all’inizio del 2025 – sottolinea l’Al-Hilal -. A livello internazionale, Hernandez ha rappresentato la Francia a livello Under 18, Under 19 e Under 20.

Ha debuttato con la nazionale francese nel 2021, partecipando anche alla Nations League nello stesso anno. Ha collezionato 38 presenze in totale, l’ultima delle quali è arrivata il mese scorso in Nations League”. Nelle casse del Milan una cifra che dovrebbe aggirarsi intorno ai 25 milioni di euro, per il giocatore triennale da 20 milioni a stagione.

– Foto Ipa Agency –

(ITALPRESS).