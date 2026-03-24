Il messaggio degli studenti ai Carabinieri da Cinquefrondi

Un gesto semplice, ma dal forte valore simbolico, quello realizzato dagli alunni della scuola media dell’Istituto Comprensivo “Francesco della Scala” di Cinquefrondi, che hanno voluto dedicare un pensiero di stima e riconoscenza all’Arma dei Carabinieri che in questi giorni è impiegata per la vigilanza dei seggi elettorali.

Sulla lavagna della loro classe, i ragazzi hanno scritto parole di sincero apprezzamento per l’impegno quotidiano dei Carabinieri, evidenziandone il ruolo fondamentale a tutela della legalità e della sicurezza della collettività.

La sorpresa degli alunni fatta ai Carabinieri rappresenta un segnale concreto di vicinanza dei più giovani alle Istituzioni e conferma l’importanza di promuovere, anche in ambito scolastico, i valori del rispetto, della legalità e del senso civico.

L’Arma dei Carabinieri esprime vivo apprezzamento per il significativo gesto e ringrazia gli studenti e il corpo docente dell’Istituto Comprensivo “Francesco della Scala” per la sensibilità dimostrata.