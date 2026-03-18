Il maltempo provoca danni e disagi: 80 persone evacuate nel Cosentino, cede parzialmente l’atrio di una scuola nel Vibonese

COSENZA (ITALPRESS) – Danni e disagi per il maltempo in Calabria, in particolare nella provincia di Cosenza. I vigili del fuoco del Comando provinciale sono impegnati in una intensa attività di soccorso a causa del maltempo che sta colpendo la fascia ionica della provincia cosentina.

Le situazioni più critiche si registrano nei territori di Corigliano, Mirto, Rossano, Calopezzati, Pietrapaola e Mandatoriccio, dove si segnalano numerosi allagamenti, smottamenti e gravi difficoltà alla circolazione stradale. Decine le richieste di intervento giunte alla sala operativa dei vigili del fuoco. Al momento risultano oltre un centinaio di interventi ancora in coda.

Particolarmente delicata la situazione nel comune di Crosia, dove le fiumare Trionto e Fiumarella hanno superato gli argini, causando diffusi allagamenti su tutto il territorio. Nel centro storico si è verificata anche una frana nei pressi delle case popolari, che ha reso necessaria l’evacuazione precauzionale di circa 80 persone. I vigili del fuoco sono impegnati nel soccorso di cittadini rimasti bloccati all’interno delle abitazioni o nelle auto.

DISAGI ANCHE NEL VIBONESE

Le forti piogge che si stanno abbattendo da ore sulla Calabria hanno causato danni e disagi anche in provincia di Vibo Valentia, dove si registrano piccole frane e smottamenti. Il cedimento parziale dell’atrio di una scuola si è verificato in via Marconi, a Capistrano. La scuola, fa sapere sui social il sindaco Marco Martini, è stata evacuata e resterà chiusa sino a nuove disposizioni: “Il cattivo tempo non ci molla – scrive il primo cittadino sul suo profilo Facebook -. Stiamo procedendo con ordinanza urgente alla chiusura del plesso scolastico in via Marconi per cedimento parziale dell’atrio retrostante causa maltempo. Informiamo i genitori che abbiamo inoltre messo a disposizione lo scuolabus anche per l’accompagnamento a casa dei bambini. Mi sono sentito col dirigente scolastico con il quale faremo un sopralluogo in mattinata assieme a tutti i tecnici ed ingegneri lo stato dei luoghi e sopratutto la stabilità della struttura stessa. Interverremo attraverso somma urgenza per gravi condizioni meteo al ripristino immediato dello stato dei luoghi affinché i nostri bambini studino in compeleta sicurezza. In attesa di ciò chiuderemo il plesso di via Marconi e nell’eventualità troveremo loro una collocazione temporanea dove potranno proseguire i propri studi in attesa del ripristino totale di quanto necessario”

– Foto di repertorio ufficio stampa Regione Calabria –

(ITALPRESS).