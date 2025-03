Il maestro delle tele piegate incontra gli alunni delle classi quinte della Scuola Primaria “Monteleone” di Taurianova

Un’esperienza unica e irripetibile, di quelle che per crederci e comprendere bisogna vivere, quanto realizzatosi nella giornata del sei marzo al plesso Monteleone dell’Istituto Comprensivo di Taurianova (RC).

Nell’ambito di un progetto didattico realizzato grazie alla collaborazione tra scuola e fondazione Cesare Berlingeri ETS, con il sostegno del Lions Club di Taurianova Vallis Salinarum, volto a far avvicinare gli alunni delle classi quinte di scuola primaria all’arte, l’artista Cesare Berlingeri ha dialogato con un pubblico di bambini attenti e prodighi di domande a cui il maestro ha risposto addentrandosi nelle “pieghe” della sua esperienza umana e artistica.

Con un linguaggio semplice e amorevole, come fosse un nonno che parla ai piccoli nipoti, Berlingeri si è addentrato nei significati dell’arte come espressione di una ricchezza e bellezza interiore che ogni uomo ha dentro di sé. Sono stati toccati i temi del rapporto che l’uomo ha con se stesso, con la società e con la natura e come i sentimenti provati siano espressi dall’artista attraverso le sue opere in un dialogo che si instaura con le persone-pubblico che, guardando l’opera d’arte, ne colgono un messaggio intimo e personale. Non tutte le opere d’arte, ha spiegato, ci parlano, ne possiamo ammirare centinaia ma solo una in particolare ci trasmetterà qualcosa parlando al nostro intimo.

Gli alunni hanno rivolto al maestro una miriade di domande che lo hanno incoraggiato a spiegare l’essenza del suo lavoro espressivo, dal significato dei colori utilizzati al suo amore per la Calabria, a ciò che maggiormente lo ispira, a ripercorrere le tappe più significative della sua carriera artistica iniziata quando da bambino non potendo studiare musica a “ripiegato” sulla pittura. Una carriera che lo ha portato nelle maggiori città italiane ed europee come scenografo e costumista per il teatro e la televisione. Lavori impegnativi e ricchi di riconoscimenti fino alle mostre personali o collettive allestite negli Stati Uniti, in Brasile, Tokio, Tel-Aviv e numerose altre città estere. Di recente una sua opera è entrata a far parte della collezione Farnesina e numerose altre sono sparse per il mondo in prestigiose collezioni private come quella di Etro che, presso lo store del Dubai Mall, vanta un Cesare Berlingeri tra le opere di numerosi artisti di fama internazionale.

Il progetto didattico proseguirà nei prossimi giorni con dei laboratori attivi guidati dalla Fondazione Cesare Berlingeri ETS.

All’incontro, moderato da Nuccia Guerrisi docente dell’IC e storica, hanno partecipato la Dirigente Scolastica Maria Concetta Muscolino, Cristina Berlingeri consigliere della Fondazione Cesare Berlingeri ETS e Angelo Politi presidente del Lions Club Taurianova Vallis Salinarum.

Nel pubblico in sala anche l’onorevole Angela Napoli e una rappresentanza della locale stazione dei carabinieri a testimonianza della consolidata collaborazione tra scuola e comunità cittadina.