Il Lions Club Polistena Brutium è lieto di annunciare un duplice evento che segna un momento significativo per le comunità locali.

Domenica 31 agosto alle ore 10.30, in occasione del tradizionale meeting d’estate, si terrà l’inaugurazione della targa territorio sede Lions Club Polistena “Brutium” collocata presso la via Fortunato Seminara, comune di Cinquefrondi – uscita superstrada jonico-tirrenica direzione Polistena, contestualmente si procederà all’inaugurazione dell’ area abbellita dai volontari dell’associazione nell’ambito della prima tappa del service “Abbelliamo un angolo del nostro territorio”, un’iniziativa volta a valorizzare e curare gli spazi pubblici con piantumazione di piante e fiori.

“Siamo entusiasti di poter concretizzare il nostro impegno con queste due iniziative,” ha dichiarato il Presidente del Lions Club Polistena Brutium, Cesare Laruffa. “L’inaugurazione della nostra targa e l’avvio del nostro primo service sono un segnale chiaro del nostro desiderio di contribuire attivamente al benessere della comunità. Invitiamo tutta la cittadinanza a partecipare a questo momento di condivisione.”

La cerimonia di inaugurazione e il service, alla presenza delle massime autorità locali, sono aperti al pubblico.