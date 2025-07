Il Lions Club Polistena Brtium con profonda commozione accoglie la notizia dell’assoluzione definitiva dell’avvocato Veneto

Il Lions Club Polistena Brtium con profonda commozione e unanime sollievo, accoglie la notizia

dell’assoluzione definitiva dell’avvocato, del Lion, del professionista On. Armando Veneto da

ogni accusa nel procedimento giudiziario che lo ha, ingiustamente, coinvolto.

Questo verdetto non è solo un atto di giustizia, ma una riaffermazione dei principi di equità e

verità su cui si fonda il nostro sistema legale.

Durante tutto questo difficile periodo, l’ avv. Armando Veneto ha dimostrato una forza d’animo,

una dignità e una resilienza ammirevoli. Ha affrontato con coraggio le avversità, mantenendo la

propria integrità nonostante il peso delle accuse e la pressione mediatica.

Siamo stati testimoni della sua incrollabile fede nella giustizia e della sua determinazione nel

dimostrare la propria innocenza.

La sua assoluzione non è solo una vittoria personale, ma un monito importante per tutti noi.

Ci ricorda quanto sia fragile la reputazione di un individuo di fronte a un’accusa e quanto sia

fondamentale garantire un processo equo e imparziale, libero da pregiudizi e speculazioni.

È un invito a riflettere sull’importanza di non emettere giudizi affrettati e di credere nella

presunzione di innocenza fino a prova contraria.

In questo momento di gioia, vogliamo esprimere al past governatore del Distretto Lions

Armando Veneto la nostra sincera e incondizionata amicizia. Abbiamo seguito con attenzione

questa dolorosa vicenda, credendo, sin dall’inizio, nella sua innocenza.

Siamo orgogliosi della sua tenacia e della sua capacità di superare una prova così ardua.

Che questo capitolo doloroso si chiuda definitivamente, permettendo all’avv. Veneto di

riprendere pienamente la propria vita e di guardare al futuro con rinnovata serenità. Polistena,