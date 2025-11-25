Il 27 novembre, dalle 17:00 alle 19:00, presso la Sala Consiliare “Avv. D.A. Cardone” del Comune di Palmi, il Lions Club Palmi promuoverà l’incontro dal titolo “Il ruolo degli uomini nella violenza di genere”, iniziativa inserita nel programma internazionale New Voices, volto a sostenere la parità, l’inclusione e il contrasto alla violenza di genere.

L’evento vedrà la partecipazione del Dott. Pasquale Romeo, docente di Psicologia Clinica, Psicologia Dinamica e Fondamenti di Psichiatria presso l’Università per Stranieri “Dante Alighieri”; della Dott.ssa Assunta Cardamome, responsabile della Casa Rifugio Mondo Rosa; e della Dott.ssa Romina Ranieri, responsabile del Centro Antiviolenza Mondo Rosa. Tre punti di vista autorevoli che approfondiranno aspetti psicologici, sociali e di tutela legati al fenomeno della violenza contro le donne, con un’attenzione particolare al coinvolgimento attivo e consapevole degli uomini nei percorsi di prevenzione.

«Questo incontro nasce dalla consapevolezza che la lotta alla violenza di genere non può essere delegata solo alle donne o alle istituzioni specializzate. Gli uomini devono assumere un ruolo responsabile e partecipe, mettendo in discussione stereotipi, comportamenti e dinamiche culturali che ancora oggi favoriscono situazioni di abuso. Come Lions Club Palmi riteniamo fondamentale generare consapevolezza e favorire un dialogo aperto, costruttivo e coraggioso all’interno della comunità», dichiara Antonio Papalia, Presidente del Lions Club Palmi.

A sottolineare l’importanza dell’iniziativa Alessandra Arena, referente del service nell’ambito del programma New Voices: «Il programma New Voices mira a promuovere uguaglianza, inclusione e rispetto. Parlare del ruolo degli uomini nella violenza di genere significa affrontare il cuore culturale del problema e aprire spazi di responsabilità condivisa. La prevenzione passa dall’ascolto, dall’educazione alle relazioni sane e da un cambiamento che coinvolga l’intera società. Questo evento rappresenta un passo concreto in questa direzione.»

Il Lions Club Palmi invita la cittadinanza, le associazioni e gli operatori del settore a partecipare e a contribuire a un momento di riflessione collettiva su un tema di cruciale rilevanza sociale.