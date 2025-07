Il Lions Club di Gioia Tauro guarda al futuro

Bella cerimonia con Santo Bagalà nuovo presidente che subentra a Edoardo Macino protagonista di un’ottima annata sociale. Applausi per Giulio Varone presidente di zona in sede per la sua attività. Interventi molto importanti di Franco Scarpino e Pino Naim che si insedia domani come Governatore ufficiale e ha il compito di rilanciare il lionismo distrettuale. Ingresso di due nuovi soci

di Aristide Bava

Passaggio della campana all’insegna dell’amicizia, dell’armonia e della continuità quello registrato in seno al Lions Club di Gioia Tauro – Piana, tra Edoardo Macino, presidente uscente e Santo Bagalà, presidente in coming, solennizzato dalla presenza del governatore Pino Naim e del presidente del Cda della Fondazione distrettuale Franco Scarpino, oltre che di numerosi officers tra i quali la nuova presidente di zona Vittoria Vardè e il nuovo presidente di circoscrizione Vincenzo Mollica. La cerimonia, tenutasi presso il Ristorante “San Leonardo” di Rosarno, condotta in maniera perfetta da Nando Iacopino che con Pino Macino è una delle ” bandiere” del club, ha avuto anche la cornice dell’ingresso di due nuovi soci nelle persone di Alessandra Barbuto e Raffaele Angelo Carbone, presentati da Nando Robolà e Armelle Greco. Significativo l’intervento di Edoardo Macino che ha ripercorso le tappe del suo positivo anno sociale offrendo ai presenti, in conclusione della sua relazione, un piacevole video con i ricordi più esaltanti dell’attività sviluppata. Poi, dopo il tradizionale passaggio della campana un apprezzato intervento di Santo Bagalà che per sommi capi ha illustrato il suo programma e ha dato comunicazione del nuovo direttivo che oltre a Edoardo Macino come past president, avrà come segretaria la brava Maria De Caria, molto apprezzata per la sua attività operativa come responsabile della Calabria, dell’ L.C.I.F., in quest’ultima annata sociale. Ed ancora Michele Condoluci come Tesoriere, Stefano Monterosso come cerimoniere, il noto artista Cosimo Allera come Vice presidente e Armelle Greco come Officers telematico. Al tavolo di presidenza, a parte i già citati Pino Naim e Franco Scarpino, anche il presidente di Circoscrizione Giovanni Barone e il presidente di zona Giulio Varone che meritano una citazione particolare: il primo per aver “espresso” un piccolo segno di signorilità lasciando a Varone la possibilità di concludere gli interventi, prima di quelli finali di Scarpino e Naim. e il secondo per le autorevoli e significative considerazioni fatte, non solo su quest’ultima annata sociale lionistica ma soprattutto sulla più complessiva situazione del Lions Intenational con riferimento al Distretto 108 ya e sulla sua “visione” programmatica per l’immediato futuro. Un ottimo intervento che ha confermato – e ci piace sottolinearlo – le capacità intuitive e la passione lionistica di Giulio Varone. Poi l’intervento di Franco Scarpino che, anche questa non è una novità, ha sviluppato un intervento di grande spessore che conferma il perchè l’autorevole past goverrnatore si è conquistato, a pieno titolo, un posto di riconosciuto rispetto non solo in seno al Distretto 108 ya ma anche nel panorama multi distrettuale. Infine le conclusioni del Governatore Pino Naim che ha ribadito il suo impegno nell’operazione di rilancio del lionismo distrettuale che, pur adombrato ancora da qualche neo e da qualche personalistica e sciocca ambizione di pochi singoli, ha le possibilità di far esaltare la reale passione di chi ama veramente il “we serve” e confermare di essere punto di riferimento dell’intero multidistretto. Un lavoro che Pino Naim, che si è dotato di un team operativo qualificato che ha in Dino Aiello, Marco Santoro e Antonio Gallella i suoi punti di forza, può realmente fare. Resta la necessità del lavoro di squadra e della capacità di individuare eventuali rami secchi che possono provocare danni al lionismo. Già da domani 1 luglio inizia la nuova annata sociale e, quindi, l’avventura di Pino Naim , reggino, che dopo ben 20 anni rappresenta la sua terra come governatore del Distretto Lions 108 ya.