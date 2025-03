Il Liceo Scientifico M. Guerrisi di Cittanova, del Polo Liceale “M. Guerrisi V. Gerace” vince il Label Europeo delle Lingue

Il Liceo Scientifico del Polo Liceale “M. Guerrisi- V. Gerace” di Cittanova, che la “Fondazione Agnelli” ha classificato al primo posto provinciale per la qualità didattica erogata, oggi ottiene l’ennesimo riconoscimento per il suo impegno nell’ambito dell’internazionalizzazione e dei progetti Erasmus plus.

L’Istituto cittanovese, abilmente diretto dalla Dott.ssa Clelia Bruzzì, ha ricevuto giorno 13 marzo il Label Europeo delle Lingue per il “Settore Istruzione Scolastica,” assegnato soltanto a cinque scuole in tutta Italia. A ritirare l’ambìto riconoscimento presso la Fiera Didacta 2025 di Firenze la Dirigente Scolastica e la Prof.ssa Arianna Sturniolo, docente di lingua inglese e referente del progetto vincitore.

Si tratta di un riconoscimento promosso dalla Commissione Europea, attribuito ogni due anni ai progetti più innovativi e capaci di dare un sensibile impulso all’insegnamento delle lingue, mediante innovazioni e pratiche didattiche efficaci, con la finalità di incoraggiare nuove iniziative, premiare nuove tecniche per la didattica, diffondere la consapevolezza dell’esistenza delle lingue e promuovere le buone pratiche.

“Strong Women Will Build the Future” è il titolo del progetto Erasmus+ premiato, conclusosi lo scorso anno e svolto con due partner stranieri: Turchia e Serbia. La tematica trattata, grazie alla quale si è formato un ambiente educativo proficuo e creativo, è stata quella dei diritti delle donne nelle diverse culture e nelle varie epoche, con il fine di sensibilizzare gli studenti e le studentesse sulla problematica, ancora attuale, della discriminazione nei confronti delle donne, ma anche per avvicinarli alle lingue straniere, per favorire l’inclusione, la cooperazione e sviluppare anche le competenze sociali e civiche.

Tutte le attività sono state prima condivise dai partner e poi svolte all’insegna della collaborazione e del rispetto di ciascuno, con uno spirito che ha puntato al valore dell’interculturalità per la crescita e l’arricchimento reciproci e per elevare gli standard dell’insegnamento delle lingue.

Dopo l’ennesimo riconoscimento della validità dell’esperienza, sia in merito alle idee progettuali, sia per le modalità di sviluppo, la Dirigente Scolastica, il prof. Zappone e la prof.ssa Sturniolo hanno rivolto un sincero ringraziamento ai partner, agli alunni coinvolti ed ai docenti che utilizzano pratiche di insegnamento e apprendimento sempre più innovative in tutti i settori dell’istruzione.

Ad maiora semper!