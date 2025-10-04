Il Liceo Musicale “Giuseppe Rechichi” di Cinquefrondi ha dato il via al nuovo anno scolastico con un concerto

Il concerto, animato dall’orchestra e dal coro, diretti dal professore Alessandro Lemmo, ha offerto uno spaccato del lavoro svolto quotidianamente dagli studenti guidati da tutti i docenti dell’istituto e ha rappresentato un momento formativo fondamentale. Per i ragazzi, è stata la prima occasione dell’anno per misurare la propria preparazione e gestire l’emozione della performance di fronte a un pubblico, composto da familiari, docenti e compagni.

Il Liceo “Rechichi” non è solo un luogo di apprendimento, ma un polo culturale nevralgico per Cinquefrondi e l’intera Piana di Gioia Tauro. Eventi come il concerto di inizio anno sottolineano l’impegno della dirigenza e del corpo docente nel formare non solo musicisti, ma cittadini attivi e consapevoli.

Presente in sala una rappresentanza dell’Amministrazione Comunale di Cinquefrondi, sempre attenta e partecipe alle attività del Liceo musicale.



Come ricordato dalla Dirigente Scolastica, Carmela Lucisano il Liceo punta a una formazione di alto livello che metta gli studenti nelle condizioni di perseguire le proprie aspirazioni artistiche e professionali, e il successo di questo primo concerto è la prova concreta della vitalità e dell’eccellenza che animano l’istituto calabrese.