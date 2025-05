Il gruppo “Rosarno prima di tutto” all’attacco, “La Sanità a Rosarno, domande senza risposta”

Dopo un mese, sollecitato dalle richieste delle opposizioni, il Sindaco si è alla fine degnato di rispondere comunicando di aver partecipato alla riunione dell’ASP 5 – Città degli Ulivi ma conferma che ha giocato un ruolo minore.

Mentre, pare a leggere dalle cronache, che il Commissario Di Furia avrebbe assecondato le richieste di Palmi e Gioia Tauro per Rosarno avrebbe, invece, istituito l’AFT- Associazione Funzionale Territoriale. Ma questa, ci pare sia, una forma di associazione contrattuale tra i medici di base, già prevista da anni e che sinora non è decollata. Il primo cittadino – che proviene da quella professione, forse potrebbe illuminarci sul perché non è mai decollata?.

In ogni caso, ci sembra comunque che, i medici di base non potrebbero intervenire sui casi critici che richiedono l’ospedalizzazione o il conforto di mezzi diagnostici più puntuali: Ergo, il livello di assistenza dei cittadini sarebbe sempre quello che già hanno tramite il proprio medico di famiglia.

Un clamoroso buco nell’acqua che rivela l’incapacità dei rappresentanti dell’Amministrazione Comunale di rivendicare l’attuazione di provvedimenti in favore della sanità Rosarnese.

Anche l’annosa questione del nostro Ospedale, laddove la poca rappresentanza, la si coglie con mano, ed è maggiormente evidente quando, sempre il Sindaco, afferma di avere chiesto alla Di Furia, la salvaguardia dell’Ospedale di Rosarno.

Questo fattarello lo abbiamo già letto; infatti in almeno altre cinque dichiarazioni il Sindaco ci informa che avrebbe chiesto la stessa cosa. E per la sesta volta la Di Furia si è scansata e non ha risposto in alcun modo. Segno evidente della scarsa considerazione che ha del nostro Paese.

Di fronte a questa sudditanza del Sindaco è necessario dedicare una seduta del Consiglio Comunale per discutere tale atteggiamento dell’ASP 5 di Reggio Calabria e iniziare a organizzare con i Sindacati i lavoratori ed i pensionati manifestazioni di protesta contro il degrado e l’abbandono dell’Ospedale e dell’intera sanità Rosarnese.

Il capogruppo di Rosarno prima di tutto

(Avv. Michele Filippo Italiano)

Gruppo consiliare Rosarno prima di Tutto