Il Gruppo “Presepisti Polistena”, la Parrocchia Santa Marina Vergine – Duomo di Polistena e l’Associazione “Il Samaritano” sono lieti d’invitarVi a visitare i tre Presepi Diorama esposti, durante tutto il periodo natalizio, nella Città di Polistena

Il Gruppo “Presepisti Polistena”, nato tre anni fa, grazie anche al sostegno di Don Pino Demasi, è diventato oggi un cammino condiviso da tante persone provenienti da realtà diverse, unite, però, dalla stessa passione: Presepiare.

Da tre anni realizziamo Presepi – Diorami non solo come elementi di annuncio evangelico ma anche come “racconto visivo” della nostra storia, delle nostre origini e tradizioni.

Per il Natale 2023 abbiamo realizzato il Presepe Diorama: “Natale 1946 – Nella notte inseguendo la luce” una riproduzione in scala di Piazza della Repubblica cuore della nostra Città, ambientata nel 1946: il primo Natale dopo la rovinosa seconda guerra mondiale. La Nativa, quindi, posta al centro della Piazza ha voluto richiamare l’attenzione su l’importanza della Pace e della fratellanza.

Invece, per il Natale 2024 abbiamo realizzato un Presepe Artistico: “Pellegrini di Speranza – Incontro a Cristo, Porta di Salvezza”, proponendo come tema principale il Giubileo.

Per il Natale 2025, siamo alle ultime rifiniture. Inaugureremo il Presepe Artistico il 7 dicembre, subito dopo la S. Messa delle 18:00, presso il Duomo di Polistena- Parrocchia Santa Marina Vergine.

Pertanto, per noi, il Presepe è molto più di una tradizione: è un linguaggio che parla di attesa, di fragilità, di comunità. È il racconto di un Dio che sceglie di farsi vicino, e allo stesso tempo è il racconto di un popolo che continua a cercare speranza. Ogni figura, ogni paesaggio, ogni luce è un pezzo della nostra storia e della nostra gratitudine.

Per offrirvi una piccola anteprima, si allegano alla presente foto e un breve video delle nostre opere presepiali.

Sarebbe per noi molto bello poter condividere tutto questo anche attraverso un vostro servizio, affinché questo percorso, nato tra pochi e cresciuto nel cuore della nostra comunità, possa raggiungere ancora più persone.