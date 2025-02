Il Gruppo Politico Per Cittanova esprime solidarietà all’azienda “Mille Miglia” per il vile attentato

Gli amici ed i candidati della Lista “Per Cittanova” condannano in maniera ferma e decisa l’azione delittuosa condotta nella notte di mercoledì scorso ai danni dell’azienda “Mille Miglia” nell’immediata periferia di Cittanova. Un attentato incendiario ad alcuni automezzi di proprietà ha sconvolto il diuturno lavoro di nostri concittadini laboriosi e seri, che con grandi sacrifici personali hanno dato vita ad un’attività lavorativa importante per l’economia cittadina e per i tanti dipendenti che con essi collaborano. Così come ha sconvolto la serenità delle persone che abitano nei pressi dell’azienda.

Ai titolari dell’azienda, ai lavoratori ed ai loro familiari va tutta la nostra solidarietà e la nostra vicinanza: non è accettabile subire simili delitti ai giorni nostri e nella civile cittadina in cui viviamo. Agli stessi va il nostro augurio di poter continuare a lavorare sempre di più e raggiungere ogni traguardo si siano prefissati.

Alle forze dell’ordine va il nostro auspicio affinché possano far luce in tempi brevi su questo attentato assicurando il o i responsabili alla Giustizia, in modo che conoscano i rigori della Legge che garantisce la convivenza civile; in più che serva da deterrente per il futuro e da sicurezza per i nostri cittadini.

Alle Istituzioni locali l’auspicio di volerci interrogare coralmente e tutti insieme sull’accaduto, mettendo in campo ogni soluzione che possa dare fiducia alle vittime e rasserenare la nostra bella Cittanova.

Tutti i cittanovesi, persone oneste e laboriose, hanno il diritto di vivere in sicurezza e tranquillità: solo così potranno accrescere la vivibilità del nostro paese, economicamente, socialmente e culturalmente.