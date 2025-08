«Signor Presidente, abbiamo constatato, negli ultimi giorni, che una Ditta incaricata dalla Città Metropolitana ha proceduto ad una approssimativa pulizia dalle erbacce che, rigogliosamente, sono presenti lungo i bordi della strada provinciale SP1. Il termine “approssimativo” che è stato usato, non indica esattamente lo stato di ulteriore degrado creato dalla mano dell’uomo dopo lo sfalcio delle erbacce, al di là che diversi tratti stradali sono stati “dimenticati” dal già citato approssimativo intervento. In effetti, da Locri a Gerace Centro un intervento di pulizia approssimativa, appunto, è stata effettuata, ma salendo verso lo Zomaro l’erba ancora invade allegramente le carreggiate, costringendo le autovetture, specie nei tratti interessati da curve, a marciare verso il centro della strada per evitare che i robusti rami legnosi vadano a scalfire le carrozzerie delle proprie macchine, aumentando il rischio concreto di eventuali incidenti stradali. A ciò si aggiunge che l’erba sfalciata è rimasta lungo quelle che una volta fungevano da tratti di scolo delle acque piovane e cioè le cunette. La conseguenza, logica diremmo noi, sarà che con le piogge settembrine le piogge inonderanno il manto stradale, provocheranno ulteriori danni alla già precaria viabilità stradale, causando smottamenti, frane, e registrimenti delle carreggiate. nella constatazione che la strada serve anche di collegamento con la Piana di Gioia Tauro. E tutto questo denota anche la scarsa sensibilità che gli organi metropolitani dimostrano verso la cura e la manutenzione di quel poco di prezioso che in questo tratto di periferia della Città di Reggio ancora esiste. È poco credibile anche la classica e ortodossa affermazione che, sicuramente qualche politico (sic) della Città metropolitana o qualche funzionario può addurre in ordine alla totale mancanza di intervento e cioè: NON CI SONO FONDI. Dallo Zomaro fino a Locri, la nostra Strada Provinciale è ormai sinonimo di passività e di indolenza dei burocrati, di inerzia e di insensibilità da parte della rappresentanza politica. Con l’aggiunta che la causa dei continui smottamenti, dell’intransitabilità della strada in questione è dovuta alla totale mancanza di manutenzione ordinaria. È stato triste, in questi giorni, assistere a qualche volenteroso cittadino geracese, animato da passione civica e senso di responsabilità, intento a pulire qualche piccolo tratto di cunetta lungo il terreno di sua proprietà.

Pertanto, i firmatari della presente missiva chiedono al Presidente/Sindaco della Città Metropolitana affinché faccia predisporre con assoluta urgenza un intervento serio e radicale riguardo lo sfalcio delle erbacce che ancora insistono lungo i bordi dell’arteria in questione e la pulizia delle cunette, assolutamente indispensabile per garantire una decente percorribilità, di fondamentale importanza per il nostro territorio. Distinti saluti. Dott. Salvatore Galluzzo, Antonio Multari e Francesco Rodi Consiglieri d’opposizione del Consiglio Comunale di Gerace – Lista Rinnovamento Geracese.»