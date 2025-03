Tre domeniche vissute nel segno del divertimento e della partecipazione. Un evento straordinario, capace di unire la Comunità cittadina e restituire al territorio una cartolina positiva e viva del paese. Il Gran Carnevale Cittanovese 2025 ha calato il sipario su un percorso suggestivo e molto apprezzato, lasciando dietro di sé sorrisi, soddisfazione e valori che torneranno utili già nel prossimo futuro per alimentare quel lavoro prezioso e condiviso che guarda alla rinascita di Cittanova. La manifestazione, organizzata e promossa dall’Associazione Nuovo Carnevale, in sinergia con tante Associazioni locali, gruppi organizzati, esercenti, e con il sostegno concreto e operativo dell’Amministrazione comunale, ha superato ogni più rosea aspettative sia in termini di presenze che di contenuti proposti. Migliaia le maschere che hanno sfilato per le strade del paese nei tre giorni di attività, attirando un pubblico massiccio e proveniente da ogni parte del territorio. I carri allegorici di pregevole fattura hanno rinnovato il legame tra artisti, professionisti locali e l’arte carnevalesca, così come entusiasmo hanno suscitato i costumi e le coreografie dei gruppi. Inoltre, grazie alla proposta ricreativa di attività commerciali e Associazioni, il centro cittanovese si è confermato punto di riferimento per migliaia di giovani e giovanissimi.

Il Gran Carnevale Cittanovese ha regalato un paese gremito, colorato ed entusiasta, nel quadro di un percorso artistico, sociale e culturale di altissimo profilo.

Encomiabile il lavoro svolto da tantissime maestranze, tra artigiani, professionisti del trucco e della sartoria, artisti e musicisti.

Altro dato positivo ha riguardato il servizio d’ordine: il prezioso contributo offerto dal Comando di Polizia Municipale, dai Carabinieri e della Polizia di Stato, in sinergia con gli operatori della Protezione Civile Locale e volontari del Terzo Settore ha garantito il perfetto svolgimento delle attività in totale sicurezza.

«Cala il sipario su una manifestazione che ha saputo sorprendere tutti per la bellezza offerta al territorio e per il coinvolgimento su cui ha fondato il suo successo – ha affermato il Sindaco avv. Domenico Antico -. Il Gran Carnevale Cittanovese si è confermato evento di rilievo regionale, attrattivo e di qualità. Il giusto riconoscimento per il lavoro encomiabile svolto da centinaia di cittanovesi, molti dei quali giovani e giovanissimi, che per lunghi mesi hanno operato al servizio di un progetto ambizioso e vincente. Un’occasione di sana aggregazione, impegno civico e riscatto culturale nel segno della qualità e della socialità. Ribadisco il ringraziamento e il plauso all’Associazione Nuovo Carnevale, alle volontarie e ai volontari che hanno lavorato ai carri e ai costumi, alla Comunità di Cittanova per l’impegno nella realizzazione del progetto e per l’accoglienza verso le migliaia di visitatori accorsi in paese per l’evento. Un grazie alle Associazioni e agli esercenti per il contributo offerto. Un grazie, ancora, a Carabinieri, Polizia di Stato, Comando di Polizia Municipale e Protezione Civile Locale per il servizio d’ordine messo in campo. Ringraziamento sincero, infine, agli operatori del Servizio Ambiente del Comune di Cittanova, ai dipendenti del Settore Tecnico e del Settore Servizi Socioculturali. Ora l’impegno dovrà guardare da subito alle sfide future. Questo evento ha le potenzialità per crescere ancora, grazie al lavoro e alle competenze di tanti cittanovesi, nel solco di quel percorso di rinascita che vede coinvolta l’intera Comunità. Il paese rinasce se ciascun cittadino contribuisce all’orizzonte comune».