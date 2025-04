Il “Gemelli Careri” protagonista al Festival Nazionale di Diritto e Letteratura di Palmi

Una giornata intensa di riflessioni, cultura e partecipazione attiva quella vissuta da una rappresentanza degli studenti dell’Istituto d’Istruzione Superiore “Gemelli Careri” di Oppido Mamertina e Taurianova, in occasione della dodicesima edizione del Festival Nazionale di Diritto e Letteratura, svoltosi a Palmi lo scorso 11 aprile. L’evento, ormai appuntamento consolidato nel panorama culturale calabrese, ha rappresentato ancora una volta un’opportunità unica per avvicinare i giovani ai grandi temi del diritto attraverso l’universo della letteratura. Con laboratori, dibattiti e seminari tematici, il festival ha saputo offrire stimoli profondi su questioni fondamentali della società contemporanea. La partecipazione di una rappresentanza degli studenti del “Gemelli Careri” è stata fortemente voluta dal Dirigente Scolastico, Ing. Giuseppe Martino, e accompagnata dai docenti prof. Giuseppe Schepis per la sede di Oppido Mamertina e prof. Pasquale Frisina per la sede di Taurianova. Gli studenti si sono distinti per entusiasmo, spirito critico e partecipazione attiva. L’attività è stata articolata in due momenti distinti: nella mattinata, a partire dalle ore 09:00 presso il Teatro “Manfroce” di Palmi, si è tenuto un seminario dedicato al tema “Diritto e amore”, con particolare attenzione alla delicata questione della violenza di genere. Relatori ed esperti del settore hanno dialogato con i ragazzi, offrendo spunti di riflessione profondi e stimolanti. Nel pomeriggio, alle ore 15:00 presso i locali del Tribunale di Palmi, gli studenti hanno partecipato a una simulazione di processo: protagonista dell’udienza il personaggio immaginario di Furio, reso celebre dal film Bianco, Rosso e Verdone di Carlo Verdone. L’attività, dal forte valore educativo e simbolico, ha consentito ai partecipanti di immergersi nel funzionamento della macchina giudiziaria, confrontandosi con i concetti di colpa, responsabilità e giustizia in un contesto narrativo ma altamente formativo. L’Istituto “Gemelli Careri” conferma così il proprio impegno nella promozione di un’istruzione attiva, aperta al territorio e in grado di formare cittadini consapevoli. Un’esperienza, quella del festival, che resterà impressa nella memoria dei partecipanti e che arricchisce il percorso educativo dell’istituto, all’insegna del dialogo tra cultura, legalità e cittadinanza. Un sentito ringraziamento va ai comuni di Oppido Mamertina e Taurianova, che hanno offerto il servizio di bus navetta, facilitando il trasporto degli studenti a Palmi per assistere agli eventi.