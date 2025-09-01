Il Garante Marziale, “Tutela dei minori sia priorità assoluta. I Partiti diano segnali chiari”

“La tutela dei minori deve tornare al centro dell’agenda politica. È tempo che le forze politiche dimostrino con atti concreti la volontà di garantire protezione, diritti e dignità all’infanzia e all’adolescenza”: così il Garante per l’infanzia e l’adolescenza della Regione Calabria, Antonio Marziale, che richiama con forza l’intero sistema istituzionale a un’assunzione di responsabilità non più rinviabile, soprattutto in Calabria, alla vigilia delle consultazioni elettorali.

In un contesto segnato da criticità diffuse, fragilità sociali e carenze nei servizi di base, Marziale sottolinea la necessità di un impegno strutturale e costante, che vada oltre le dichiarazioni di principio: “Non bastano le parole – sottolinea il Garante – servono segnali politici chiari e coerenti, che mettano i minori al riparo da ogni forma di trascuratezza, abuso o discriminazione. La protezione dell’infanzia non può essere subordinata a logiche di opportunità o a tempistiche dilatate, è un dovere costituzionale e morale.”

Marziale invita a non abbassare la guardia: “La tutela dei minori non è mai acquisita una volta per tutte. Richiede vigilanza, competenze, risorse e, soprattutto, volontà politica. È il momento di scelte nette – conclude – che dimostrino concretamente che l’infanzia non è un capitolo secondario nelle priorità, ma un fondamento imprescindibile per ogni progetto di futuro.”