Il Garante dei Diritti delle persone con disabilità propone l’istituzione in Calabria dello psicologo scolastico

Il Garante dei Diritti delle Persone con Disabilità della Regione Calabria, avv. Ernesto Siclari, plaude alla virtuosa iniziativa legislativa messa in atto dal Sen. Mario Occhiuto e volta alla istituzione della figura dello Psicologo Scolastico, uno strumento che concorrerebbe a risolvere molti aspetti di un tema di grande attualità e che molti Paesi europei hanno già previsto.

L’esperienza di questo primo anno di attività in seno all’Ufficio di Garanzia del Consiglio regionale si connota per un numero elevatissimo di segnalazioni provenienti dagli ambienti scolastici, relative a problemi riscontrati negli istituti da parte di genitori di alunni con disabilità, i quali lamentano la mancanza, la inadeguatezza o la insufficienza del supporto previsto dalla normativa e la assoluta necessità di maggiore attenzione alle singole criticità che si palesano di volta in volta.

La situazione è allarmante, in continua evoluzione e necessita di azioni condivise tra tutti i soggetti coinvolti, mirate alla complessità e alla specificità dei singoli casi. Va da sé che l’istituzione di un ruolo precipuo in tal senso contribuirebbe in maniera sostanziale ad affrontare il disagio che si registra tra i banchi quotidianamente in Italia, prendendo spunto dall’ottica già inquadrata dalla Regione Calabria con l’adozione del Piano regionale di supporto alle fragilità 2021-2027, un programma ambizioso con una dotazione economica importante, una cui sostanziosa parte destinata proprio ad introdurre la figura dello Psicologo Scolastico, utile a prevenire la dispersione e promuovere il benessere psico-sociale degli studenti.

Fornire un supporto psicologico diretto e immediato agli alunni consentirebbe di alleviare malesseri e difficoltà sin dall’origine attraverso una indagine conoscitiva accurata e continuativa, nonché di guardare con maggiore fiducia al nostro sistema scolastico nazionale.

Il Garante dei Diritti delle Persone con Disabilità della Regione Calabria avv. Ernesto Siclari