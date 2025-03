Il GALPA Marical al Lavoro per una Pesca Sostenibile e Innovativa: Unità, Esperienza e Ambizione nel Nuovo Cda

Il GALPA Marical, organismo istituito dalla Regione Calabria in conformità con le direttive del PN FEAMPA 2021-2027, ha tenuto il suo primo Consiglio di Amministrazione operativo. L’incontro, che ha segnato l’inizio delle attività, ha visto la partecipazione di un CDA di alto profilo, rappresentativo dell’intero territorio della costa tirrenica calabrese. Il Consiglio è composto dal Presidente, Dott. Antonio Alvaro, dalla Dott.ssa Gabriella Luciani, dalla Dott.ssa Maria Trotta, dal Dott. Roberto Veltri, dal Dott. Antonio Lombardo, dal Dott. Vincenzo Filardo e dall’Avv. Lorenzo Micari.

Il GALPA Marical è l’attuatore di una Strategia di Sviluppo Locale che mira a promuovere lo sviluppo sostenibile della pesca nell’area Tirrenica calabrese. Un obiettivo ambizioso che si inserisce nel più ampio contesto delle politiche europee per la pesca, la politica marittima e lo sviluppo sostenibile, in linea con gli impegni dell’Agenda 2030.

Il Consiglio di Amministrazione del GALPA Marical si distingue per la sua coesione e complementarietà. La composizione del CDA unisce esperienze e competenze provenienti da diversi settori, tra cui la pesca, la gestione delle risorse naturali e economiche ed artigianali, il settore pubblico. L’integrazione di queste diverse professionalità ha creato una squadra sinergica, pronta ad affrontare le sfide del settore della pesca e dell’economia blu.

Il Presidente Dott. Antonio Alvaro e i membri del CDA hanno dimostrato un impegno comune nell’elaborare una visione strategica mirata, approvando all’unanimità tutti i punti all’ordine del giorno. Tali punti prevedono l’attivazione di bandi e iniziative per sostenere il settore della pesca e promuovere pratiche di sviluppo sostenibile.

Il GALPA Marical è il protagonista principale nel promuovere una pesca che si integra in un contesto di sostenibilità economica, sociale e ambientale. Un impegno che si estende anche alla promozione di innovazioni, essenziali per l’adattamento del settore alle nuove dinamiche globali.

In questo quadro, il Presidente Dott. Antonio Alvaro ha ribadito l’importanza di azioni concrete per valorizzare la pesca, sostenere la transizione ecologica e promuovere un turismo sostenibile. “Il nostro obiettivo è promuovere una pesca responsabile, diversificare le attività marittime e incentivare l’economia blu attraverso la qualità del prodotto e la protezione ambientale, ha dichiarato il Presidente Alvaro, sottolineando l’importanza di diffondere la cultura del mare e promuovere filiere sostenibili.

L’approvazione unanime dei punti all’ordine del giorno segna un passo cruciale per la realizzazione degli obiettivi del GALPA Marical. Il programma mira a sviluppare un dialogo proficuo tra i vari attori della filiera ittica calabrese, e in questo modo, si punta a creare un modello di crescita inclusivo e sostenibile, capace di rispondere alle sfide globali e alle esigenze locali.

In un periodo di cambiamenti radicali per il settore, il GALPA Marical si propone come un punto di riferimento per orientare il territorio di competenza verso una gestione integrata delle risorse marittime, con un’attenzione particolare alla sostenibilità e all’innovazione. L’impegno del CDA, coeso e complementare, promette di giocare un ruolo fondamentale nell’evoluzione del settore e nell’affermazione di un’economia blu che coniughi sviluppo, rispetto per l’ambiente e innovazione”.