Il GAL Batir: un faro di cultura e sviluppo nel cuore della Città Metropolitana

Un nuovo passo nel cammino verso la valorizzazione del territorio con “Cantu da Passioni”

Il GAL Batir si conferma sempre di più un punto di riferimento per lo sviluppo locale e la valorizzazione del patrimonio culturale. Attraverso una visione lungimirante, fondata sulla sinergia tra tradizione e innovazione, il Gal Batir si è sempre distinto per il suo impegno concreto nel costruire azioni durature, capaci di preservare l’identità dei luoghi, rigenerandola e proiettandola verso il futuro.

L’ultimo esempio tangibile di questo impegno è lo straordinario evento “Cantu da Passioni” del gruppo Mattanza, un viaggio emozionale che ha unito teatro, musica e riflessione in un’unica, potente narrazione della Passione di Cristo. L’iniziativa, fortemente voluta dal Presidente del GAL Batir Emanuele Oliveri, si inserisce nel quadro del progetto di cooperazione regionale “Santi e Briganti”, dando vita a un’esperienza che ha saputo superare i confini del folklore per diventare patrimonio collettivo.

“Con Cantu da Passioni abbiamo voluto dare una nuova voce alla nostra storia, alla nostra cultura. L’arte popolare ha la forza di raccontare ciò che siamo stati, ma anche di ispirare ciò che possiamo diventare. Questo evento è stato un ponte tra passato e futuro, tra fede e identità, tra il locale e l’universale”, ha dichiarato il Presidente Emanuele Oliveri.

L’evento che ha interessato il territorio del Gal Batir ha rappresentato un momento di profonda connessione con le radici del territorio. Attraverso le suggestive melodie e i testi rivisitati dei Mattanza, la tradizione calabrese è rinata in una chiave contemporanea e vibrante, capace di parlare a un pubblico ampio ed eterogeneo. Dalla morte alla rinascita, dall’indifferenza all’amore: ogni parola e ogni nota hanno toccato le corde più intime della condizione umana.

“Cantu da Passioni” non è stato solo un evento culturale, ma un vero e proprio atto di rigenerazione identitaria, che ha coinvolto emotivamente e spiritualmente il pubblico, aprendo nuovi orizzonti di riflessione e consapevolezza. È questa la forza del GAL Batir: saper generare sviluppo locale attraverso la cultura, la bellezza e il senso di comunità.

Con iniziative come questa, il Gal Batir si pone ancora una volta come protagonista di un cambiamento profondo e autentico, che passa dalla conoscenza e dalla diffusione della cultura del territorio, con l’obiettivo di costruire un futuro in cui l’innovazione non dimentichi mai le radici. Una missione nobile che, passo dopo passo, sta lasciando un segno indelebile nella storia di questa terra.