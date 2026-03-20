Il Finale tragico. Trovata morta la donna scomparsa in Calabria, il suo corpo trovato in mare. Indagini in corso

È stato ritrovato il corpo senza vita della 63enne Elisabetta Burlan di origine rumena di cui si erano perse le tracce a Cropani, nel Catanzarese, dalla notte scorsa. Dopo la denuncia dei familiari, le prime ricerche hanno permesso di rinvenire, nel primo pomeriggio, la borsa della donna, ritrovata sulla spiaggia di Cropani Marina, nel Catanzarese. Sono state immediatamente intensificate le ricerche, che hanno coinvolto anche un elicottero dei Vigili del Fuoco, personale della Capitaneria di Porto e dei Carabinieri. L’elicottero del reparto volo di Lamezia Terme, in sorvolo sullo specchio d’acqua antistante, ha individuato il corpo a circa 150 metri dalla battigia nel Comune di Sellia Marina. Le indagini non escludono, al momento, alcuna ipotesi, tenuto conto che la donna pare soffrisse di disturbi di orientamento. Un mezzo della capitaneria di porto ha recuperato il cadavere della donna. Sono in corso indagini da parte dei carabinieri nel tentativo di ricostruire quanto accaduto.