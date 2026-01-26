Il Fatto. Una lite in Calabria per questioni sentimentali degenera in un accoltellamento, un arresto

Arrestato un uomo per tentato omicidio al culmine di un’aggressione avvenuta nel tardo pomeriggio di ieri nel centro storico di Crotone. A intervenire sono state le volanti della polizia di stato, impegnate nei controlli del territorio.

L’allarme è scattato intorno alle 18.20 di ieri, quando la sala operativa ha ricevuto la segnalazione di una lite in corso all’interno di un’abitazione. Sul posto gli agenti hanno trovato un cittadino straniero ferito alla mano sinistra, con una profonda lesione da arma da taglio. L’uomo ha raccontato di essere stato aggredito, per motivi sentimentali, da un italiano armato di coltello da cucina.

Avviate subito le ricerche, nei pressi dell’abitazione è stata recuperata l’arma utilizzata. Poco dopo le pattuglie sono riuscite a intercettare il presunto aggressore, che corrispondeva alla descrizione fornita dalla vittima e presentava ancora evidenti tracce di sangue sugli abiti.

L’uomo è stato bloccato e immobilizzato dagli agenti, mentre la vittima veniva trasportata in ospedale per le cure. La procura di Crotone, diretta da Domenico Guarascio, ha assunto il coordinamento delle indagini e, dopo aver ascoltato i testimoni, ha disposto l’arresto per tentato omicidio. L’indagato è stato trasferito nella casa circondariale cittadina.